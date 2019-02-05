سياسة
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مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: اتفاق تبادل الأسرى يدعم عملية السلام بالبلاد
بدأت في العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، مباحثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بشأن ملف الأسرى والمعتقلين من الجانبين، كما وصل الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن إلى العاصمة صنعاء.
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: اتفاق تبادل الأسرى يدعم عملية السلام بالبلاد
محادثات بين أطراف الصراع في اليمن بالعاصمة الأردنية عمان / Reuters
5 فبراير 2019

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، مباحثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بشأن ملف الأسرى والمعتقلين من الجانبين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، لطرفي الحرب اليمنية، الثلاثاء، إن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ نحو أربعة أعوام.

وأوضح غريفيث أن صياغة قائمة نهائية بأسماء آلاف الأسرى ينبغي أن تكتمل بحلول نهاية المحادثات التي تستمر لثلاثة أيام في عمان، بين ممثلين عن الحكومة اليمنية وممثلين عن الحوثيين.

وقال غريفيث إن "النجاح في هذا الشأن ليس على قدر كبير من الأهمية لمن سيُفرج عنهم فحسب، وإنما أيضًا للعملية السياسية الأوسع، إذ لدينا آمال في أن يحل الطرفان الخلافات التي تقسمهما ويعيدا السلام إلى اليمن".

وبينما كان غريفيث يتحدث، وصل الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليسغارد، إلى العاصمة صنعاء.

وتعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم، إذ لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على من سيتولى إدارة ميناء الحديدة -وهو شريان حياة لملايين اليمنيين- ومدينة الحديدة بعد إعادة نشر قوات الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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