قال مستشار المرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي إنّ واشنطن قامت بنقل مسلّحي تنظيم داعش الإرهابي من سوريا والعراق إلى أفغانستان.

وأشار صفوي خلال كلمة ألقاها في جامعة طهران بمناسبة ذكرى "الثورة الإسلامية" في إيران، إلى أنه "بمؤامرة من الأمريكيين والصهاينة وبعض الدول العربية، ابتليت سوريا والعراق بأكثر من 100 ألف داعشي، وبعد ذلك يريدون إرسال الإرهابيين إلى أفغانستان، بسوق ادعاءات تأسيس خلافة خراسان، وعينوا خليفة أيضاً".

وذكر المسؤول الإيراني، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن إيران تمتلك "معلومات استخباراتية قطعية حول نقل الأمريكيين لمسلحي داعش إلى أفغانستان"، دون أن يفصح عن طبيعة المعلومات وتفاصيلها.

يشار إلى أن أفغانستان تشهد اشتباكات بين تنظيم داعش الإرهابي، وحركة طالبان في العديد من المناطق، ذهب ضحيتها مئات المدنيين.