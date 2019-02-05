سياسة
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أردوغان: عملية عسكرية في منبج خلال أسابيع في حال لم ينسحب الإرهابيون
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التنظيمات الإرهابية في مدينة منبج السورية ببدء عملية عسكرية خلال أسابيع قليلة في حال لم ينسحبوا من المدينة.
أردوغان: عملية عسكرية في منبج خلال أسابيع في حال لم ينسحب الإرهابيون
أردوغان طالب واشنطن بالالتزام بوعودها التي قطعتها في سوريا / AA Archive
5 فبراير 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن لم يتم إخراج الإرهابيين من مدينة منبج السورية، في غضون أسابيع قليلة مقبلة، فإن صبر أنقرة سينتهي.

جاء تصريح الرئيس التركي في خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن الأوضاع الراهنة في شرق الفرات ومنبج، على رأس أجندة تركيا. وجدد إصراره على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا تحت سيطرة تركيا.

وأكد احترام بلاده لوحدة أراضي سوريا وحق شعبها في تقرير مستقبله. وأشار في هذا السياق إلى أن تركيا تدعم بكل صدق مسيرتي إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة في سوريا.

وتعليقاً على مستجدات الأوضاع في سوريا، قال الرئيس التركي "لا يمكن للتهديدات بما في ذلك العقوبات، أن تحيّدنا عن طريقنا". مطالباً الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها لتركيا فيما يخص سوريا.

وعلى صعيد آخر أعلن أردوغان أن الصادرات التركية بلغت رقماً قياسياً بنحو 168مليار دولار عام 2018. مشيراً إلى أن تراجع سعر صرف الليرة كان بسبب هجمات خارجية وليس ضعفاً في الاقتصاد التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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