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14 دولة أوروبية تعترف بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، والمتحدث باسم الرئاسة التركية يقول إن نظام الأسد فقد شرعيته ولا مستقبل له.

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14 دولة أوروبية تعترف بغوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد

اعترفت 14 دولة أوروبية، الإثنين، رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد، بعدما رفض الرئيس نيكولاس مادورو الدعوة لانتخابات رئاسية ضمن المهلة التي حددتها له دول أوروبية. [وكالة الصحافة الفرنسية]

ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تبنّي موقف موحد يعترف بغوايدو بسبب رفض إيطاليا التصديق على مشروع بيان مشترك في هذا الصدد خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد، عُقد الخميس في بوخارست، وفق مصادر دبلوماسية. [وكالة الصحافة الفرنسية]

في المقابل تتمسك كل من روسيا والصين وتركيا بموقفها الداعم لمادورو، فيما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، إن "الدول التي اعترفت بخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا تؤجّج مشكلات البلد وتعاقب الملايين من سكانه". [TRT عربي]

المتحدث باسم الرئاسة التركية: نظام الأسد فقد شرعيته ولا مستقبل له

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن "نظام بشار الأسد فقد شرعيته ولا مستقبل له". [الأناضول]

وأشار قالن إلى أنه "في إطار أمن تركيا، يمكن لأفراد جهاز الاستخبارات التركي أن يتواصلوا بين حين وآخر مع مختلف الأطراف بمن فيهم عناصر النظام، سواء في دمشق أو الحسكة أو القامشلي، من أجل أمن العمليات التي ينفذونها على الأراضي السورية وسلامتها، وهذا ليس بالأمر الذي يستدعي الاستغراب". وشدد على أن "ذلك لا يعني الاعتراف بشرعية الأسد بشكل مباشر". [الأناضول]

ونفى قالن صحة الأنباء التي تتحدث عن توصل تركيا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة في سوريا، لافتاً إلى أن "المفاوضات مستمرة". [TRT عربي]