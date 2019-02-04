قال مسؤول حكومي محلّي إن مُسلحَين اثنين قتلا رئيس عمليات شركة موانئ "بي آند أو" المملوكة لحكومة دبي الإماراتية، في إقليم بونت لاند في الصومال، صباح الإثنين.

وقال يوسف محمد حاكم منطقة باري في بونت لاند لوكالة رويترز إن رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على رئيس عمليات الشركة بول أنتوني فورموسا أثناء توجّهه إلى ميناء بوصاصو.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن قتل فورموسا، بحسب رويترز، وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة عبد العزيز أبو مصعب "نفذنا العملية، لقد حذرناه لكنه لم يستجب، وقد كان في الصومال بصورة غير مشروعة".

من جهته، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن شركة موانئ "بي آند أو" المملوكة لحكومة دبي تؤكد وفاة موظف في ميناء بوصاصو. وأضاف أن الشركة تحقّق بمعيّة السلطات في ملابسات الواقعة حالياً، و"هناك تعاون تام من قبل الشركة".