سياسة
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وفدا حماس والجهاد الإسلامي يغادران إلى القاهرة لبحث التطورات في غزة
بعد يومين من عقد اجتماع ثلاثي في غزة بين إسماعيل هنية والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ووفد المخابرات المصرية،  توجّه وفدا  حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة لإجراء مباحثات.
وفدا حماس والجهاد الإسلامي يغادران إلى القاهرة لبحث التطورات في غزة
وفد الجهاد الإسلامي أثناء مغادرته غزة (شبكة قدس) 
3 فبراير 2019

غادر وفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الأحد، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهين إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يترأس وفد الحركة إلى القاهرة، فيما يترأس خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وفد حركته.

وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة الأناضول إن "هنية توجه إلى القاهرة برفقة مستشاره الإعلامي طاهر النونو، ونائب رئيس الحركة بغزة خليل الحية".

وأشار مصعب البريم، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي إلى أن "وفد الحركة برئاسة خالد البطش يزور القاهرة، ومن المقرر أن يلتحق به اليوم وفد آخر من الخارج برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة".

وقال مراسل TRT عربي في غزة سامي برهوم إن وفدا حماس والجهاد الإسلامي غادرا إلى القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين في جملة من التطورات المتعلقة بقطاع غزة في ظل إدراك أطراف إقليمية ودولية لطبيعة التطورات في القطاع.

وجاءت مغادرة الوفدين قطاع غزة، بعد يومين من عقد اجتماع ثلاثي الجمعة الماضية، ضم هنية، ووفداً من جهاز المخابرات المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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