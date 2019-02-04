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أردوغان يقول إن السياسة التركية تجاه سوريا أساسها وحدة أراضيها، والرئيس الأمريكي يؤكد نيته الإبقاء على قوات بلاده في العراق لمراقبة إيران.

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أردوغان يقول إنّ السياسة التركية تجاه سوريا أساسها وحدة أراضيها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ السياسة التي تنتهجها تركيا تجاه الشمال السوري قائمة على أساس وحدة الأراضي السورية وسيادتها. وقال إن مدينة سوتشي الروسية ستستضيف قمة تركية روسية إيرانية حول سوريا في 14 فبراير/شباط المقبل. [TRTعربي]

وأضاف أردوغان خلال مقابلة خاصة مع شبكة TRT "ركزنا بشكل كبير على أهمية وحدة الأراضي السورية في كل الاجتماعات التي عقدناها في سوتشي مع إيران وروسيا"، وقال إن تركيا تريد في الشمال السوري "منطقة آمنة" بعمق ما بين 30 و 32 كلم، في حين يريدها البعض "منطقة عازلة" وهو ما لا تريده تركيا. [TRTعربي]

وشرح الرئيس التركي مستشهداً بالخرائط الوضع الديموغرافي في منبج، موضحاً أن نحو 90% من سكان منبج الأصليين كانوا من العرب، لكن تنظيم YPG الإرهابي عمل على تغيير الواقع الديموغرافي فيها.[TRTعربي]

ترمب: نريد الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق لمراقبة إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق أمر مهم حتى يمكنها مراقبة إيران لأنها تمثل ”مشكلة حقيقية“. [رويترز]

وأعرب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، عن رفضه تصريحات ترمب، لافتاً إلى أن "مجلس النواب سيعمل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمْنية مع الولايات المتحدة".[الأناضول]