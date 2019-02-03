هاجمت طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الأحد، موقعاً لجيش النظام السوري قرب جبهة القتال ضدّ آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي شرقي نهر الفرات ما تسبب في وقوع أضرار وإصابات.

ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة هاجمت الموقع في ساعات مبكرة من يوم الأحد، مضيفاً أن "العدوان تم على أحد تشكيلات الجيش السوري العاملة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين وتدمير مدفع، فيما رفض التحالف بقيادة الولايات المتحدة التعليق على الموضوع، لكنه نفى من قبلُ ضرب أهداف لقوات النظام السوري في تلك المنطقة، وفق وكالة رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق عن سحب قواته من سوريا، إلا أن هذه الخطوة "تحتاج إلى تنسيق مع الحلفاء على حد قوله".

وتقول الإدارة الأمريكية إن القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي متواصل في العراق وسوريا "حتى الانتهاء منه".