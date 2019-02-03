سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 فبراير/شباط 2019
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خلاصات من TRT عربي: 3 فبراير/شباط 2019
الرئيس الفنزويلي اقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة / AFP
3 فبراير 2019

أهم الأحداث:

الرئيس الفنزويلي يقترح تقديم الانتخابات البرلمانية وسط مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة، وسودانيون يتظاهرون عقب تشييع شخص يقول ذووه إنّه توفي تحت تعذيب الأمن.

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الرئيس الفنزويلي يقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في محاولة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. [الأناضول]

وفي كلمة أمام أنصاره قال مادورو إن الجمعية التأسيسية التي تسيطر عليها الحكومة ستبحث الدعوة لانتخابات مبكرة للجمعية الوطنية، وندد مادورو بالجمعية الوطنية واعتبرها ممثلة للرأسمالية.[رويترز]

ونزل آلاف الفنزويليين إلى شوارع العاصمة كراكاس، السبت، في مظاهرات منقسمة بين مؤيدين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومعارضين له يدعمون رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي سبق أن أعلن نفسه "رئيساً مؤقتاً" للبلاد. [TRT عربي]

احتجاجات السودان.. مظاهرات بعد تشييع مُعلّم توفي داخل السجن

تحوّل تشييع جثمان مُعلّم، توفي بعد يومين من اعتقاله، إلى مظاهرة حاشدة في مدينة خشم القربة بولاية كسلا شرق السودان، وقال أقارب المُعلّم إن جثمانه يحمل علامات تعذيب واضحة. [الجزيرة]

في الأثناء، تحدثت مجموعات معارضة تنظم المظاهرات المناهضة للحكومة السودانية، السبت، عن مقتل 3 مواطنين داخل مراكز احتجاز أمنية، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات السودانية. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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