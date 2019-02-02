وصل الملك الأردني عبد الله الثاني، السبت إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والتقى العاهل الأردني، الرئيس التركي في قصر طرابيا بإسطنبول، كما أقام الرئيس التركي مأدبة عشاء على شرف عاهل الأردن، في وقت لاحق مساء السبت.

من جانبها أعلنت الرئاسة التركية، الجمعة، أن الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن "الطرفين سيتبادلان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية لاسيما القضية القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ومن المنتظر أن تتصدر القضية الفلسطينية والوضع في مدينة القدس المحتلة جدول أعمال الزيارة، لاسيما أن رؤى البلدين تتقاطع في هذا الملف. كما سيناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا والعراق.