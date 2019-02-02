سياسة
2 دقيقة قراءة
اشتباكات في مدينة الحديدة وسط تبادل للاتهامات بين طرفي الصراع
اندلعت في الساعات الأخيرة معارك عنيفة بين القوات الحكومية وقوات من الحوثيين، في مدينة الحديدة غربي اليمن، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وقال سكان محليون، إن سلسلة انفجارات عنيفة هزت الأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة، في ظل تبادل نيران كثيف.
اشتباكات في مدينة الحديدة وسط تبادل للاتهامات بين طرفي الصراع
دورية عسكرية للقوات الحكومية شرقي الحديدة / AFP
2 فبراير 2019

قال المتحدث باسم قوات العمالقة الحكومية مأمون المهجمي، إنّ "الحوثيين شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع القوات الحكومية مساء الجمعة، جنوبي وشرقي المدينة"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين.

واتهم المهجمي الحوثيين بـ"انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار"، الذي وقعه الجانبان في ستوكهولم، ودخل حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقال إنّ هذا الهجوم "سبقه أكثر من 750 انتهاكاً حوثياً".

وأشار المتحدث إلى أنّ "وتيرة القتال هدأت عند ساعات الصباح الأولى ليوم السبت"، مضيفاً أنّ "قوات التحالف، في جنوب الحديدة، قصفت بصواريخ موجهة مخزناً للأسلحة تابعاً للحوثيين في سوق الحلقة، شرقي مدينة".

في السياق ذاته، نقلت وكالة الأناضول عن سكان محليين، أنّ "سلسلة انفجارات عنيفة هزت الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة، في ظل تبادل نيران كثيف في شارع الخمسين وحي 7 يوليو، الواقع شرقاً".

من جانب آخر، نقلت السبت، قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم قواتها يحيى سريع قوله، إن خروقات التحالف وقواته منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغت 4621 خرقاً. وقال إنّ "ما يحدث في الحديدة ليس مجرد خروقات بل هو تصعيد عسكري خطير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us