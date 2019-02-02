قال المتحدث باسم قوات العمالقة الحكومية مأمون المهجمي، إنّ "الحوثيين شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع القوات الحكومية مساء الجمعة، جنوبي وشرقي المدينة"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين.

واتهم المهجمي الحوثيين بـ"انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار"، الذي وقعه الجانبان في ستوكهولم، ودخل حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقال إنّ هذا الهجوم "سبقه أكثر من 750 انتهاكاً حوثياً".

وأشار المتحدث إلى أنّ "وتيرة القتال هدأت عند ساعات الصباح الأولى ليوم السبت"، مضيفاً أنّ "قوات التحالف، في جنوب الحديدة، قصفت بصواريخ موجهة مخزناً للأسلحة تابعاً للحوثيين في سوق الحلقة، شرقي مدينة".

في السياق ذاته، نقلت وكالة الأناضول عن سكان محليين، أنّ "سلسلة انفجارات عنيفة هزت الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة، في ظل تبادل نيران كثيف في شارع الخمسين وحي 7 يوليو، الواقع شرقاً".

من جانب آخر، نقلت السبت، قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم قواتها يحيى سريع قوله، إن خروقات التحالف وقواته منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغت 4621 خرقاً. وقال إنّ "ما يحدث في الحديدة ليس مجرد خروقات بل هو تصعيد عسكري خطير".