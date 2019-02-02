قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تركيا تواصل وجودها على الأرض من حيث العمليات وعلى الطاولة من حيث الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الإجراءات متواصلة ضد الأهداف الإرهابية في منطقة منبج وشرق الفرات شمالي سوريا.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها برفقة قائد القوات البرية أوميت دوندار، الجمعة، لولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، تفقّدا خلالها القوات المتمركزة على الحدود مع العراق.

وشارك أكار ودوندار في اجتماع بمقر قيادة العمليات، بحضور قادة الوحدات التركية في المنطقة، حيث تلقى منهم معلومات حول التطورات وسير العمليات، كما التقى القوات التركية الخاصة المتمركزة على الحدود.

وأضاف أكار خلال تصريحات صحفية، أن "تركيا ستواصل حربها ضد الإرهابيين وداعميهم من أجل حماية سيادتها واستقلالها ومصالحها".

وأكّد أن تركيا لن تسمح على الإطلاق بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها تتخذ التدابير اللازمة، ومتأهبة في هذا الصدد، مضيفاً "لا خلاص للإرهابيين وداعميهم، لأن كفاحنا ضدهم سيتواصل".

ولفت أكار إلى استمرار المباحثات مع روسيا والولايات المتحدة بشأن التطورات في المنطقة، مؤكداً احترام تركيا وحدة أراضي جيرانها، لا سيما سوريا والعراق.