سياسة
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مقتل جندي وإصابة خمسة في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج في إيران
وقع هجوم على قاعدة لقوات الباسيج جنوبيّ إيران، ممَّا أسفر عن مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين. ولم تعلن السلطات الإيرانية معلومات حول طبيعة هذا الهجوم.
مقتل جندي وإصابة خمسة في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج في إيران
تأسست قوات الباسيج بعد الثورة الإيرانية لحماية النظام 
2 فبراير 2019

أعلن التليفزيون الإيراني عن مقتل جندي وأصيب خمسة آخرين في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج جنوبي البلاد.

وقال التليفزيون صباح السبت، إن هجوماً على قاعدة لقوات الباسيج شبه العسكرية أسفر عن مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين في بلدة نيكشهر جنوب شرقي إيران.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عن طبيعة الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة قوات الباسيج التي تتبع مؤسسة الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، "إن هجوماً إرهابياً وقع أثناء رفع علم الصباح في القاعدة".

تقع نيكشهر في إقليم سيستان بلوشستان، حيث تسبب انفجار مزدوج الأسبوع الماضي في إصابة ثلاثة من رجال الشرطة في عاصمة الإقليم زاهدان. وأعلن الانفصاليون البلوش ومهربو المخدرات مسؤوليتهم عن الهجمات السابقة.

وقد استهدفت سيارة مفخخة مقر قيادة شرطة في مدينة تشابهار الساحلية في ديسمبر/ كانون الأول، ممَّا أسفر عن مقتل شرطيَّين على الأقل وإصابة 42 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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