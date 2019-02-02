أعلن التليفزيون الإيراني عن مقتل جندي وأصيب خمسة آخرين في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج جنوبي البلاد.

وقال التليفزيون صباح السبت، إن هجوماً على قاعدة لقوات الباسيج شبه العسكرية أسفر عن مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين في بلدة نيكشهر جنوب شرقي إيران.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عن طبيعة الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة قوات الباسيج التي تتبع مؤسسة الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، "إن هجوماً إرهابياً وقع أثناء رفع علم الصباح في القاعدة".

تقع نيكشهر في إقليم سيستان بلوشستان، حيث تسبب انفجار مزدوج الأسبوع الماضي في إصابة ثلاثة من رجال الشرطة في عاصمة الإقليم زاهدان. وأعلن الانفصاليون البلوش ومهربو المخدرات مسؤوليتهم عن الهجمات السابقة.

وقد استهدفت سيارة مفخخة مقر قيادة شرطة في مدينة تشابهار الساحلية في ديسمبر/ كانون الأول، ممَّا أسفر عن مقتل شرطيَّين على الأقل وإصابة 42 آخرين.