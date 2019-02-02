أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، تعليق بلاده عملها بمعاهدة قوى النووية متوسطة المدى المبرمة مع واشنطن، بالإضافة إلى موافقته على بدء إنتاج صاروخ متوسط المدى أسرع من الصوت. جاء هذا رد فعل على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة أن بلاده ستعلق التزامها المعاهدة بدءاً من السبت، وستنسحب تماماً من المعاهدة التاريخية في غضون ستة أشهر "إن لم تتوقف موسكو عن انتهاكها".

ما المهم: يفتح التعليق المتبادَل لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى بين واشنطن وموسكو باب التسلح الصاروخي على مصراعيه، بما يشير إلى احتمالية عودة أجواء الحرب الباردة التي سادت العالم قبل أكثر من ثلاثين عاماً.

وتزعم الولايات المتحدة أن نشر روسيا صواريخ كروز من نوع 9M729 يمثل انتهاكاً للمعاهدة، في حين تقول روسيا إن مدى الصواريخ المذكورة يجعلها خارج نطاق المعاهدة، وتتهم موسكو الولايات المتحدة باختلاق ذريعة للانسحاب من معاهدة تريد الخروج منها بأي طريقة، حتى تتمكن من تطوير صواريخ جديدة.

انسحاب إدارة ترمب من الاتفاقية الصاروخية مع روسيا يفيد موسكو ويترك واشنطن بدون أوراق ضغط في هذا الملف - جو معكرون - باحث في المركز العربي في واشنطن

ردود الأفعال: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق بلاده عملها بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع واشنطن.وخلال اجتماع عقده بوتين مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، أبدى بوتين موافقته على بدء إنتاج صاروخ متوسط المدى أسرع من الصوت.وأضاف الرئيس الروسي أن "مبادرة روسيا للحد من التسلح لم تلقَ الدعم من الشركاء"، لافتاً إلى أن بلاده "سوف تنتظر حتى يكون شركاؤها مستعدين لدخول حوار موضوعي حول نزع السلاح".وناشدت الحكومة الصينية كلا من واشنطن وموسكو المحافظة على معاهدة أسلحة نووية بعدما قرر البلدان الانسحاب منها، مشددة على ضرورة "تسوية الخلافات بين واشنطن وموسكو بشكل ملائم عبر حوار بناء".وحذرت وزارة الخارجية الصينية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى قد يؤجّج "تداعيات عكسية".من جهته أصدر حلف شمال الأطلسي (الناتو) بياناً قال فيه إن أعضاء الحلف "يؤيدون تماماً" الإخطار الذي أصدرته الولايات المتحدة، باعتزامها الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى المتعلقة بالصواريخ النووية، بسبب أفعال روسيا.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تتخذ هذا الإجراء رداً على تهديدات كبيرة للأمن الأوروبي والأطلسي ناجمة عن إجراء روسيا سراً تجربة، وإنتاج ونشر أنظمة صواريخ كروز التي تُطلق من الأرض".وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، إن "روسيا ليست مستعدة لإعادة الثقة بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى بعد أن قررت الولايات المتحدة تعليق التزامها المعاهدة"، مضيفاً أن العالم سيكون أقل أمناً دون تلك المعاهدة.على جانب آخَر عقّب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقوله "أي اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة لا يستحق الحبر الذي يُكتب به".

الخلفيات والدوافع: وُقّعت معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، في واشنطن عام 1987، بين الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان وزعيم الاتحاد السوفييتي حينها ميخائيل غورباتشوف، بهدف الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم، وصدّق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي في 27 مايو/أيار 1988.

ومعاهدة القوى النووية متوسطة المدى ليست الحالة الوحيدة التي يتراجع فيها ترمب عن التعهدات الأمريكية التي قطعها أسلافه، ففي مايو/أيار الماضي أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، كما انسحبت واشنطن في 2016 من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي، وفي عام 2017 انسحبت كذلك من اتفاقية باريس للمناخ.

ما التالي: قال الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن جو معكرون، إن "ترمب كالعادة ينسحب من الاتفاقات الدولية دون إيجاد بديل، في تكرار لسيناريو الاتفاق النووي مع إيران".

وأضاف معكرون في حديث لـTRT عربي، أن "انسحاب إدارة ترمب من الاتفاقية الصاروخية مع روسيا يفيد موسكو ويترك واشنطن دون أوراق ضغط في هذا الملف، وتابع "أعتقد أن ترمب بهذه الخطوة يمهد الظروف لعقد قمة مع بوتين قبل انتهاء فترة الأشهر الستة التي حددتها واشنطن كفرصة للتفاوض حول تنفيذ هذه الاتفاقية".

واستدرك معكرون "مع ذلك يجب أن لا نتوقع تغيُّراً كبيراً في المعادلة النووية الحالية بين البلدين، أو أي أثر كبير على الاستقرار الدولي".