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قطر تفوز للمرة الأولى في تاريخها بكأس الأمم الآسيوية، وترمب يهدد بإعلان حالة الطوارئ لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

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قطر تفوز ببطولة كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها

تُوِّج المنتخب القطري، الجمعة، بلقب بطولة الأمم الآسيوية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة النهائية للبطولة.

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TRT عربي

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واحتكر لاعبو المنتخب القطري الجوائز الفردية الخاصة بالبطولة التي أقيمت في الإمارات، بعد فوز القطري سعد السيب بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة القارية؛ إذ لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد خلال البطولة، وكان ذلك في المباراة النهائية.

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TRT عربي

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وهنّأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، منتخب بلاده بالفوز التاريخي، وقال عبر حسابه على تويتر "ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا 2019"، وأضاف "قدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام ملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير". [تويتر]

ترمب يقول إنه قد يلجأ لإعلان حالة الطوارئ لبناء جدارٍ مع المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أنه قد يعلن قريباً "حالة الطوارئ" للالتفاف على الكونغرس وبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وقال ترمب في حديث مع صحفيين في البيت الأبيض بعد اجتماع حول الاتجار بالبشر "أعتقد أنه توجد فرصة كبيرة للاضطرار إلى ذلك".

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وكالة الصحافة الفرنسية

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وأشار ترمب إلى أن ذلك يعود إلى عدم تحرك الديمقراطيين، في ما يبدو، في اتجاه التوصل إلى اتفاق يتضمن توفير تلك الأموال، وتابع "لم نتوصل معهم إلى أي اتفاق".

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رويترز

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