سياسة
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قطر تتربع على عرش "الأمم الآسيوية"
فاز المنتخب القطري، الجمعة، بلقب بطولة الأمم الآسيوية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الياباني في المباراة النهائية للبطولة. كما احتكر لاعبو المنتخب القطري الجوائز الفردية الخاصة بالبطولة التي أقيمت في الإمارات.
قطر تتربع على عرش "الأمم الآسيوية"
المنتخب القطري يتوج بلقب بطولة الأمم الآسيوية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه / AFP
1 فبراير 2019

توج المنتخب القطري، الجمعة، بلقب بطولة الأمم الآسيوية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة النهائية للبطولة.

واحتكر لاعبو المنتخب القطري، الجوائز الفردية الخاصة بالبطولة التي أقيمت في الإمارات، بعد فوز القطري سعد السيب بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة القارية؛ حيث لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط خلال البطولة، وكان ذلك في المباراة النهائية.

فيما توّج المهاجم القطري المعز علي بجائزتين، الأولى الخاصة بهداف النسخة الحالية للبطولة بتسجيله 9 أهداف، أما الثانية فهي فوزه بجائزة أفضل لاعب بالبطولة الآسيوية.

وهنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، منتخب بلاده بالفوز التاريخي، وقال أمير قطر عبر حسابه في تويتر "ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا 2019".

وأضاف "قدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير".

وتوالت ردود الفعل المهنئة للمنتخب القطري بفوزه؛ حيث هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، أمير قطر، بفوز منتخب بلاده التاريخي. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر "تلقى اتصالاً هاتفياً من أخيه فخامة الرئيس أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، أعرب فيه عن تهانيه لسموه وللشعب القطري بمناسبة فوز منتخب البلاد لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2019".

كما بعث أمير الكويت صباح الأحمد الصباح رسالة تهنئة لأمير قطر بفوز المنتخب القطري، وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات لإنجاح هذه البطولة.

وأرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية تهنئة "باسمه شخصياً، وباسم الشعب الفلسطيني، بمناسبة فوز المنتخب القطري ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019" بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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