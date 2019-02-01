أعلنت واشنطن، الجمعة، تعليق التزاماتها في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة مع موسكو إبّان الحرب الباردة، وبدء انسحابها منها بدعوى انتهاك موسكو لبنودها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في بيان، إنّه ابتداء من السبت "ستعلق الولايات المتحدة كافة التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة والتي ستكتمل خلال ستة أشهر". واستدرك ترمب، بأنّ الأمر لن يحصل "إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها".

وأضاف البيان أنّ "الولايات المتحدة التزمت بالمعاهدة بشكل كامل لمدة تزيد عن 30 عاماً، ولكننا لن نبقى مقيدين ببنودها فيما لا تفعل روسيا ذلك".

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء إعلانه عن القرار في مؤتمر صحفي، إنّ واشنطن لا تزال راغبة في الدخول في مفاوضات مع روسيا حول ضبط الأسلحة، وتأمل في أن تلتزم روسيا بالمعاهدة.

وأضاف "تأمل الولايات المتحدة أن تتمكن من إعادة العلاقات مع روسيا إلى وضع أفضل، ولكن الكرة في ملعب روسيا لتغيير مسارها الذي يتميز بالنشاطات المزعزعة للاستقرار، ليس فقط في هذه المسألة ولكن في العديد من المسائل الأخرى".