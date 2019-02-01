سياسة
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مستشار حزب العدالة والتنمية: وفد أممي سيستمع لتسجيلات حول مقتل خاشقجي
قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن المقررة الأممية أغنيس كالامارد، ستستمع إلى تسجيلات تتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأكد ياسين أقطاي ضرورة وجود تضامن دولي لكشف جميع خيوط الجريمة.
مستشار حزب العدالة والتنمية: وفد أممي سيستمع لتسجيلات حول مقتل خاشقجي
 أقطاي أكد ضرورة وجود تضامن دولي لكشف جميع خيوط الجريمة / AA
1 فبراير 2019

قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي، الجمعة، إن المقررة الأممية أغنيس كالامارد، ستستمع إلى تسجيلات تتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أقطاي، عقب لقاء مع مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أغنيس كالامارد، والوفد الأممي المرافق لها، بالعاصمة أنقرة.

وأشار أقطاي إلى أنه لا يوجد أمل في الموقف السعودي في هذا الشأن، مبيناً أن السعودية لا تتعاون بما فيه الكفاية من أجل تحقيق العدالة.

وأضاف أنّه "لا يمكن الحديث عن أي شيء سوى إنهم يحاولون حماية شخص ما، فالمتهم الرئيس في وضع يسمح له بتوجيه عملية التحقيق أو المسار القضائي".

وأوضح أنّ كالامارد والوفد المرافق لها، سيستمعون إلى التسجيلات، دون الحصول على نسخة منها؛ لأن الوفد ليس لجنة تحقيق. وبيّن أنّ بلاده جددت للوفد الأممي الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم في حال تشكيل لجنة تحقيق في هذا الإطار.

وأكد أقطاي ضرورة وجود تضامن دولي لكشف جميع خيوط الجريمة، مبيناً أن المقررة الأممية أكدت أن زيارتها إلى تركيا تأتي في إطار إبداء هذا التضامن.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قال إن بلاده أحبطت، بالأدلة الدامغة، محاولات توريطها بمقتل خاشقجي. وأكد في لقاء مع مجلة تابعة لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي "سيتا"، أنّ تركيا حشدت جميع إمكاناتها من أجل الكشف عن الجريمة التي "لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث مكان ارتكابها وحجمها الفظيع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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