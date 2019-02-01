قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن قرار البرلمان الأوروبي الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد "غير صائب"، مضيفاً أن "التدخل الخارجي بهذه الصورة ليس أمراً سليماً، ولا يجلب حلاً بل يفاقم المشكلة، وقد تنجر البلاد إلى حرب أهلية".

وأشار تشاوش أوغلو، في تصريح صحفي، الجمعة، إلى ضرورة أن تولي الدول الغربية أهمية للحوار الداخلي في فنزويلا بدلاً من دعم طرف ما. وأضاف "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جاء عبر الانتخابات، وندعو لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي".

من جانبه دعا مجلس الأمن الروسي، إلى إيجاد حل للأزمة في فنزويلا بعيداً عن أي تدخل خارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف "جرى بحث الوضع في فنزويلا، مع التأكيد مرة أخرى على ضرورة إيجاد حل للأزمة السياسية الداخلية من دون أي تدخل خارجي".

وتشهد فنزويلا توتراً منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إعلان زعيم المعارضة غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وإعلان الرئيس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن متهماً إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سارع بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيساً انتقالياً، وتبعته كل من كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا ثم بريطانيا.

في المقابل، أيّد كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيساً لفترة جديدة من 6 سنوات.