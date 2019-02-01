سياسة
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الرئاسة التركية: أحبطنا محاولات توريط تركيا في مقتل خاشقجي
قالت الرئاسة التركية إنه منذ اللحظات الأولى لوقوع جريمة قتل جمال خاشقجي، حاولت بعض البلدان ووسائل الإعلام طمس جريمة القتل. وأضافت "أننا رأينا محاولات توريط تركيا بالجريمة عبر مختلف التشويهات، وفي الواقع كانت هذه المحاولات أحد أبعاد القتل المتعمد".
الرئاسة التركية: أحبطنا محاولات توريط تركيا في مقتل خاشقجي
السلطات السعودية لم تسمح للمقررة الأممية بدخول القنصلية السعودية ومعاينة مكان الجريمة / AA
1 فبراير 2019

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الجمعة، إن بلاده أحبطت بالأدلة الدامغة محاولات توريط تركيا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في لقاء ألتون مع مجلة "كريتر" التابعة لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي "سيتا"، إذ أكد "أن تركيا حشدت جميع إمكاناتها من أجل الكشف عن جريمة قتل خاشقجي النكراء".

وأضاف أن جريمة قتل خاشقجي، لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث مكان ارتكابها وحجمها الفظيع.

وأوضح ألتون أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة، حاولت بعض البلدان ووسائل الإعلام والمنظمات، طمس جريمة القتل. وقال "حتى إننا رأينا محاولات توريط تركيا في الجريمة عبر مختلف التشويهات، وفي الواقع كانت هذه المحاولات أحد أبعاد القتل المتعمد".

وتابع "لولا حكمة رئيس بلادنا (أردوغان) وتصميمه لطُمست آثار هذه الجريمة". وأضاف "دحضنا بالأدلة الدامغة الدعاية السوداء التي حاولت توريطنا".

وأوضح أن المشاركة الشفافة للتفاصيل المتعلقة بجريمة القتل من خلال القنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الدولية، أدت إلى إثارة الجريمة لدى الرأي العام العالمي وشكلت ضغوطاً دولية على السعودية.

ولفت إلى أن تركيا التي تتحرك بدافع إحقاق العدل في جريمة قتل خاشقجي، أثبتت أنها تمتلك قدرة توجيه وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية بإستراتيجية الاتصال الصحيحة.

وقُتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

ووصلت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في حالات الإعدام خارج نطاق القانون أو وفق إجراءات تعسفية، إلى تركيا يوم الإثنين، في زيارة تستغرق أسبوعاً، تجري فيها لقاءات مع المسؤولين الأتراك، واطلعت على الأدلة المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي، وزارت محيط القنصلية السعودية في إسطنبول، على أن تصدر تقريراً حول القضية خلال الأشهر المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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