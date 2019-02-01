قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إنّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقال المسؤول الأمريكي، في بيان نشرته رويترز، "أنهينا بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (الأمريكي) في الضفة الغربية وغزة".

ورفضت السلطة الفلسطينية تلقّي المزيد من التمويل الأمريكي بسبب القلق من المخاطر القانونية. ‭

إذ يرتبط القرار بمهلة انتهت يوم 31 يناير/كانون الثاني حددها قانون أمريكي جديد يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أمريكية أكثر عرضة لدعاوى قضائية في مجال مكافحة الإرهاب.

وتعني المهلة أيضاً وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تنسيقها مع إسرائيل في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.

ويمكّن القانون الأمريكيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام المحاكم الأمريكية بناء على مزاعم عن تورطهم في "أعمال حرب".

وفي شهر أغسطس/آب 2018، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستخفض أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في الوزارة ‬أنّ هذه الأموال التي كانت مقررة أصلاً لبرامج في الضفة الغربية وغزة، ستخصص ”لمشروعات ذات أولوية قصوى في مناطق أخرى“.

وتقول الوكالة الأمريكية إنّها تقدّم مساعدات للفلسطينيين منذ عام 1994، بلغ مجموعها 5.5 مليارات دولار.