سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 1 فبراير/شباط 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 1 فبراير/شباط 2019
تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري خسر ثلث مقاعده في مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة / Reuters
1 فبراير 2019

أهم الأحداث:

الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة سعد الحريري، واستمرار الاحتجاجات المطالِبة بتنحي البشير في السودان للأسبوع السابع.

الجديد على TRT عربي:

كتاب إسرائيلي جديد يستهدف ذاكرة فلسطينيي 48 ويعزز التهويد

تخوفات أمريكية من دخول روسيا على خط مباحثات السلام في أفغانستان

شاهد!

إسقاط عضوية نائبين في البرلمان الكويتي

الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، عن تشكيل حكومة جديدة يرأسها سعد الحريري، بعد تعثر دام 8 أشهر بسبب التجاذبات السياسية. [الأناضول]

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل من القصر الجمهوري في بعبدا، تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمّت ثلاثين وزيراً بينهم أربع نساء، في سابقة هي الأولى من نوعها. وجاء الإعلان عنها بعد لقاء في القصر الرئاسي ضم الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري، قبل أن ينضم إليهما رئيس مجلس النواب نبيه بري. [الجزيرة]

وقال الحريري في أول تصريح له بعد إعلان الحكومة إن البلاد تواجه تحديات اقتصادية ومالية وإن وقت علاج المشكلات ”بالمسكّنات“ قد انتهى، مضيفاً أن ”الأمور واضحة وضوح الشمس، وكل المشاكل وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة، وكل اللبنانيين يعيشون القلق على الوضع الاقتصادي“. [رويترز]

تجدُّد الاحتجاجات المطالِبة برحيل البشير في السودان

تجددت الخميس، الاحتجاجات المنددة بتردِّي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، في خمس مدن سودانية كبيرة بينها العاصمة الخرطوم. ووفق بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين المعارض، شهدت مدن "القضارف، ومدني، وسنار، وبورتسودان، والخرطوم، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتنحي البشير". [الأناضول]

وقال الرئيس السوداني، الخميس، إن تغيير الحكومة والرئيس "لا يتمّ عبر واتساب وفيسبوك"، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات، مؤكداً اجتهاد حكومته لتجاوز الصعوبات التي تمرّ بها البلاد، "على الرغم من أن الأمور ليست سهلة، فهناك عوامل خارجية وداخلية". [TRT عربي]

من جهته، قال مدير المخابرات والأمن السوداني صلاح عبد الله قوش، الأربعاء، إن "هناك خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم؛ بعد إشغالها بالفوضى، وأعمال السلب، والقتل وذلك حتى لا تجد من يقاومها". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us