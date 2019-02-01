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الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة سعد الحريري، واستمرار الاحتجاجات المطالِبة بتنحي البشير في السودان للأسبوع السابع.

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الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، عن تشكيل حكومة جديدة يرأسها سعد الحريري، بعد تعثر دام 8 أشهر بسبب التجاذبات السياسية. [الأناضول]

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل من القصر الجمهوري في بعبدا، تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمّت ثلاثين وزيراً بينهم أربع نساء، في سابقة هي الأولى من نوعها. وجاء الإعلان عنها بعد لقاء في القصر الرئاسي ضم الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري، قبل أن ينضم إليهما رئيس مجلس النواب نبيه بري. [الجزيرة]

وقال الحريري في أول تصريح له بعد إعلان الحكومة إن البلاد تواجه تحديات اقتصادية ومالية وإن وقت علاج المشكلات ”بالمسكّنات“ قد انتهى، مضيفاً أن ”الأمور واضحة وضوح الشمس، وكل المشاكل وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة، وكل اللبنانيين يعيشون القلق على الوضع الاقتصادي“. [رويترز]

تجدُّد الاحتجاجات المطالِبة برحيل البشير في السودان

تجددت الخميس، الاحتجاجات المنددة بتردِّي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، في خمس مدن سودانية كبيرة بينها العاصمة الخرطوم. ووفق بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين المعارض، شهدت مدن "القضارف، ومدني، وسنار، وبورتسودان، والخرطوم، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتنحي البشير". [الأناضول]

وقال الرئيس السوداني، الخميس، إن تغيير الحكومة والرئيس "لا يتمّ عبر واتساب وفيسبوك"، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات، مؤكداً اجتهاد حكومته لتجاوز الصعوبات التي تمرّ بها البلاد، "على الرغم من أن الأمور ليست سهلة، فهناك عوامل خارجية وداخلية". [TRT عربي]

من جهته، قال مدير المخابرات والأمن السوداني صلاح عبد الله قوش، الأربعاء، إن "هناك خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم؛ بعد إشغالها بالفوضى، وأعمال السلب، والقتل وذلك حتى لا تجد من يقاومها". [TRT عربي]