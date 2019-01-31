سياسة
3 دقيقة قراءة
الكونغرس يحاول إجبار ترمب على إنهاء الدعم الأمريكي لحرب اليمن
توقع مشرعون أمريكيون إصدار الكونغرس الأمريكي قراراً ينهي دعم بلادهم للحرب على اليمن، فيما وافق مجلس الأمن على تعيين الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيساً لبعثة المراقبين الأمميّين في اليمن.
الكونغرس يحاول إجبار ترمب على إنهاء الدعم الأمريكي لحرب اليمن
 الديمقراطيون باتوا يحصدون الأغلبية داخل مجلس النواب الأمريكي في التشكيل الجديد / Reuters
31 يناير 2019

قال مشرعون أمريكيون، الأربعاء، إنهم يتوقعون أن يصدر الكونغرس قراراً ينهي مساهمة الولايات المتحدة في حرب اليمن، ما سيجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إصدار أول فيتو منذ توليه الرئاسة حتى يضمن استمرار الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية.

وأكد أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب أنهم سيطرحون مجدداً مشروع قرار، كان مجلس الشيوخ أقرّه عبر تصويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بموافقة 56 صوتاً مقابل اعتراض 41، بشأن صلاحيات الحرب، وسط حالة غضب من السعودية؛ بسبب سقوط قتلى من المدنيين في اليمن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

وندد المشرّعون، وهم تحالف من الديمقراطيين التقدميين والجمهوريين المحافظين، بما وصفوه بـ"الكارثة الإنسانية" في اليمن وطالبوا الكونغرس بتأكيد سلطته الدستورية وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تدخلها العسكري في صراع اليمن.

وتدعم الولايات المتحدة الضربات الجوية التي تقودها السعودية ضدّ جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، عبر إعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء تحليقها، وفيما يتعلق بمعلومات استخباراتية وتحديد الأهداف.

ويبرر معارضو القرار بأنه سوف يضر بالعلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تعتبر ثقلاً موازناً بالشرق الأوسط لإيران العدو اللدود لإسرائيل.

ويتعيّن حصول المشروع على أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس للتغلب على فيتو ترمب الذي كان قد هدّد باستخدامه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم يرد البيت الأبيض بعدُ على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان الرئيس يعتزم فعل ذلك.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء على تعيين الضّابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد ليحلّ مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميّين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت، وفقاً لمصادر دبلوماسيّة.

واستناداً إلى دبلوماسيّين، كانت علاقات كاميرت متوتّرة مع كلّ من الحوثيّين ومبعوث الأمم المتّحدة البريطاني مارتن غريفيث، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us