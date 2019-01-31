قال مشرعون أمريكيون، الأربعاء، إنهم يتوقعون أن يصدر الكونغرس قراراً ينهي مساهمة الولايات المتحدة في حرب اليمن، ما سيجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إصدار أول فيتو منذ توليه الرئاسة حتى يضمن استمرار الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية.

وأكد أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب أنهم سيطرحون مجدداً مشروع قرار، كان مجلس الشيوخ أقرّه عبر تصويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بموافقة 56 صوتاً مقابل اعتراض 41، بشأن صلاحيات الحرب، وسط حالة غضب من السعودية؛ بسبب سقوط قتلى من المدنيين في اليمن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

وندد المشرّعون، وهم تحالف من الديمقراطيين التقدميين والجمهوريين المحافظين، بما وصفوه بـ"الكارثة الإنسانية" في اليمن وطالبوا الكونغرس بتأكيد سلطته الدستورية وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تدخلها العسكري في صراع اليمن.

وتدعم الولايات المتحدة الضربات الجوية التي تقودها السعودية ضدّ جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، عبر إعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء تحليقها، وفيما يتعلق بمعلومات استخباراتية وتحديد الأهداف.

ويبرر معارضو القرار بأنه سوف يضر بالعلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تعتبر ثقلاً موازناً بالشرق الأوسط لإيران العدو اللدود لإسرائيل.

ويتعيّن حصول المشروع على أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس للتغلب على فيتو ترمب الذي كان قد هدّد باستخدامه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم يرد البيت الأبيض بعدُ على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان الرئيس يعتزم فعل ذلك.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء على تعيين الضّابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد ليحلّ مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميّين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت، وفقاً لمصادر دبلوماسيّة.

واستناداً إلى دبلوماسيّين، كانت علاقات كاميرت متوتّرة مع كلّ من الحوثيّين ومبعوث الأمم المتّحدة البريطاني مارتن غريفيث، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.