سياسة
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مسؤول سوداني يلوح بجيوش تنتظر "ساعة الصفر" والمعارضة تتوعد بـ"الزحف الأكبر"
قال مدير المخابرات والأمن السوداني إن "هناك خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم" بعد إشغالها بالفوضى والقتل، وذلك حتى لا تجد من يقاومها". من جانبها، دعت المعارضة لانطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدة مدن فيما سمِّي بـ"مواكب الزحف الأكبر".
مسؤول سوداني يلوح بجيوش تنتظر "ساعة الصفر" والمعارضة تتوعد بـ"الزحف الأكبر"
الجيش السوداني: لن نفرط في القيادة أو نسلم البلاد إلى شذاذ الأفاق            / Reuters
31 يناير 2019

قال مدير المخابرات والأمن السوداني صلاح عبد الله قوش، الأربعاء، إن "هناك خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم؛ بعد إشغالها بالفوضى، وأعمال السلب، والقتل وذلك حتي لا تجد من يقاومها".

وأشار قوش، في تصريحات نقلها المركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى أن "دخول القوى الشريرة إلى الاحتجاجات، ومحاولة توظيفها فتح الباب للتخريب والفوضى وما تبع ذلك من تداعيات مؤلمة".

وأضاف "نحن نرصد كل ذلك، ومحاولة بنائهم أرضية للخنوع للقوى الخارجية والتبعية لها مما يدفع بإتجاه سلب القرار الوطني وإرادته الحرة”.

من جانب آخر، دعا تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة بالسودان، الأربعاء، إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن، بينها الخرطوم صوب القصر الرئاسي الخميس، فيما سمي بـ"مواكب الزحف الأكبر".

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني إنه "لن يفرِّط" في قيادة البلاد أو يسلمها إلى من وصفهم بـ"شذاذ الأفاق"، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس، عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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