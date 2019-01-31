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نيكولاس مادورو يرفض إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا، ومجلس الأمن القومي التركي يؤكد على مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية.

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مادورو بين قبول الانتخابات التشريعية ورفض الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة والتفاوض مع المعارضة في إطار الحلول السياسية لأزمة بلاده. في المقابل قضت المحكمة العليا بمنع السفر عن رئيس البرلمان خوان غوايدو وتجميد أرصدته. [TRT عربي]

ودعا النائب العام الفنزويلي، الثلاثاء، طارق وليم صعب، المحكمة العليا لمنع غوايدو من السفر، وتجميد حساباته المصرفية. وقال النائب العام في تغريدة عبر حسابه بتويتر إنه فتح تحقيقاً جنائياً "في تصرفات غوايدو بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد" على خلفية إعلانه تنصيب نفسه رئيساً. [الأناضول]

من جانبه، قال غوايدو "لا أقلل من شأن طلب الادّعاء العام بمنعي من السفر وتجميد حساباتي المصرفية ولا من التهديد بالحبس، لكن لا يوجد أي شيء جديد في هذا البلد". وشدد على مواصلة السير والعمل في البرلمان من أجل دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين. [الجزيرة]

وأشار السفير الفنزويلي في تونس عفيف تاج الدين لـTRT عربي، إلى أن الحكومة الفنزويلية تخشى على حياة خوان غوايدو، لكنها قامت بتجميد حساباته ومنعه من السفر لأنه وقف ضد الدستور وزوّره وانتحل شخصية رئيس الجمهورية المنتخب. [TRT عربي]

مجلس الأمن القومي التركي يطالب بتسليم أعضاء المنظمات الإرهابية

قال مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه الأخير إن "تهرّب بعض البلدان من تسليم أعضاء التنظيمات الإرهابية الفارين إليها غير مقبول"، مطالباً بتسليمهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية. [TRT عربي]

وأكد المجلس مواصلة أنقرة في موقفها الحازم فيما يتعلّق بتطبيق "خريطة الطريق" حول "منبج" السّورية بشكل عاجل، وتنفيذ الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها حول شرق الفرات، لافتاً إلى أن الاجتماع بحث تحقيق أمن الحدود الجنوبية في إطار العملية ضد الإرهاب، والتدابير المتخذة ضد أساليب التنظيمات الإرهابية الرامية إلى إقلاق راحة المواطنين. [الأناضول]