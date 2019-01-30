سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتاة فلسطينية في القدس
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فتاة فلسطينية، الأربعاء، بعد إطلاق النار عليها  شرق مدينة القدس المحتلة. وزعم جيش الاحتلال محاولة الفتاة تنفيذ عملية طعن، غير أنّه لم تسجَّل أية إصابات في صفوف جنود الاحتلال.
الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتاة فلسطينية في القدس
الجنود الإسرائيليون لم يصابوا بأي جروح في الحادث / AFP
30 يناير 2019

استشهدت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاماً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال محاولة الشهيدة سماح زهير مبارك تنفيذ عملية طعن، غير أنه لم تسجَّل أية إصابات في صفوف جنود الاحتلال. وأغلق جيش الاحتلال الحاجز أمام المواطنين، وصعّب من وصول طواقم إسعاف فلسطينية إليها.

من جهتها، قالت حركة حماس إن مقتل الشابّة "جريمة... تؤكد العقلية الإرهابية التي تحكم سلوك قوات الاحتلال في تعاملها مع شعبنا"، وأضافت بيان للحركة أن هذه الاعتداءات "ستواجَه بمزيد من المقاومة والتحدي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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