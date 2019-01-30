سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 يناير/كانون الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 30 يناير/كانون الثاني 2019
 رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في زيارة لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل  / AA
30 يناير 2019

أهم الأحداث:

تيريزا ماي تنوي الدخول في مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي والرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله.

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      تيريزا ماي تعلن عزمها بدء مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي

      قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها أبلغت كبار الوزراء في حكومتها، يوم الثلاثاء، بوجوب إعادة فتح التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كي تكسب دعم البرلمان للاتفاق، وأضاف في مؤتمر صحفي أن "رئيسة الوزراء قالت إن كسب دعم مجلس العموم يتطلب تعديلات قانونية للترتيب الخاص بأيرلندا وهو ما يعني إعادة فتح اتفاق الانسحاب" [رويترز]

      وسارع المتحدّث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى التحذير من أنّ اتفاق بريكست الذي تم التوصّل إليه بعد مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي "غير قابل لإعادة التفاوض"، مشيراً إلى أنه في حال قدّمت بريطانيا "طلباً معقولاً" لإرجاء موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ إلى ما بعد 29 آذار/مارس ووافقت الدول الأعضاء على هذا الطلب بالإجماع، عندها يُمكن تأجيل موعد الاستحقاق. [وكالة الصحافة الفرنسية]

      ورأت وزيرة الشؤون الأوروبية في أيرلندا هيلين مكنتي، أن إعادة التفاوض على بريكست هو "نكوص وتراجع عن الالتزامات التي قدمتها المملكة المتحدة"، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه إعادة فتح المفاوضات، مؤكداً أنّ اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني هو "أفضل اتفاق ممكن، ولا يُمكن إعادة التفاوض" في شأنه. [رويترز]

      الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة رامي الحمد الله

      وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الاستقالة التي تقدمت بها حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، وكلّفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. [وكالة الأنباء الفلسطينية]

      جاء ذلك عقب تسلّم عباس قرار الحكومة، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، والقاضي بوضع استقالتها تحت تصرفه. وعليه سيبدأ الرئيس المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة. [وكالة الأنباء الفلسطينية]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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