زارت المقررة الأممية أغنيس كالامارد، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، صباح الثلاثاء، محيط مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، في إطار تحقيقاتها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامارد إنها لن تدخل القنصلية السعودية اليوم الثلاثاء، برفقة فريق التحقيق المرافق لها، وعزت ذلك إلى التأخر في إبلاغ الجانب السعودي، داعية للتروي والانتظار حتى يتم الاستجابة لطلب الدخول، بحسب مراسلTRT عربي.

كما أوضحت كالامارد أن التقرير بشأن اغتيال خاشقجي سيكون جاهزاً بنهاية مايو/أيار المقبل.

من جانبه، قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك إن عدم سماح السلطات السعودية للمقررة الأممية بدخول القنصلية في إسطنبول "فضيحة، ويجب فتح تحقيق دولي حول الموضوع".

ووصلت كالامارد، الثلاثاء، إلى القصر العدلي في إسطنبول للقاء النائب العام عرفان فيدان، المكلف بالتحقيق في قضية خاشقجي.

وبدأت المقررة الأممية زيارتها إلى تركيا الإثنين، والتقت وزير العدل التركي عبد الحميد غل، في مقر وزارة العدل التركية بالعاصمة أنقرة، كما التقت وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

من جانب آخر حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الدول المعنية" على التعاون مع المحققة الأممية أغنيس كالامارد بشأن قضية مقتل خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك "من حيث المبدأ يحث الأمين العام جميع الدول المعنية على التعاون مع أغنيس كالامارد في أداء التفويض الممنوح لها"، وأضاف أن "ما تقوم به المحققة الأممية حالياً أمر مهم".

ورحب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، عبر حسابه على تويتر، بالمقررة الأممية كالامارد، وقال إنه "حتى الآن لم نتمكن من معرفة مصير جثة خاشقجي، ومن أصدر أمر القتل وهوية المتعاون المحلي".