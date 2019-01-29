أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن، الإثنين، في رسالة، أنّه سيعين رئيساً جديداً لمهمة المراقبة الدولية المكلفة بالإشراف على اتفاق سلام الحديدة.

ما المهم: لا يزال اتفاق السلام في الحديدة متعثّراً، بسبب عدم التزام الحوثي بترتيبات اتفاق السويد، وفي الوقت الذي حاول فيه رئيس مهمة المراقبة الدولية باتريك كاميرت التوفيق بين الأطراف، لم يتحقق تقدُّم يذكر في إجراءات بناء الثقة، كما أنّه دخل في خلافات مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الأمر الذي قد يكون سرّع باستقالته وتعيين مراقب جديد.

المشهد: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت الذي وصل إلى الحديدة أواخر الشهر الماضي، ليرأس فريق المراقبين، سيحلّ محله الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليسغارد، الذي قاد فريق الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي عامي 2015 و2016. ولم يذكر سبب ترك كاميرت لمنصبه،

غير أنّ مصادر دبلوماسية قالت لوكالة الأنباء الفرنسية إن علاقة كاميرت توترت مع كل من جماعة الحوثي، ومبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث. وطرح اسم لوليسغارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد.

من جهته، حثّ مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الطرفين المتحاربين، الإثنين، على الإسراع في سحب القوات من ميناء الحديدة، وقالت منظمات مساعدات دولية إن أوضاع آلاف المتضورين جوعاً تتدهور سريعاً.

وسلم غريفيث بوجود تأخير في تنفيذ الجداول الزمنية المقترحة للانسحاب من المدينة الساحلية في وقت تقف فيه البلاد على شفا المجاعة، وكتب على تويتر "الجداول الزمنية المبدئية كانت طموحة نوعاً ما... نتعامل مع وضع معقّد على الأرض".

وعلى الرغم من تصاعد القتال في مناطق أخرى في اليمن، قال غريفيث إنه لا يزال متفائلاً، وأضاف "أكثر من أي وقت مضى، هناك إرادة سياسية تبديها كل الأطراف من أجل وضع نهاية لهذا الصراع... ما نحتاج أن نراه الآن هو تنفيذ شروط الاتفاق بالكامل وبسرعة".

الخلفيات والدوافع: وكان الجنرال المتقاعد باتريك كاميرت وافق على قيادة بعثة المراقبة الأممية إلى الحديدة، وتسلّم مهامه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتعد الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها في الشهر الماضي في السويد بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية، أوّل انفراجة كبيرة في الصراع الدائر منذ نحو أربع سنوات.

ويسيطر الحوثيون على الحديدة، وتحتشد قوات التحالف الذي تقوده السعودية على مشارفها. ويختلف الطرفان المتحاربان حول من الذي ينبغي أن يسيطر على المدينة والميناء بعد انسحاب القوات.

وتم احترام الهدنة في الحديدة إلى حد بعيد منذ دخولها حيز التنفيذ قبل نحو شهر، لكن المناوشات مستمرة. ولم تنسحب القوات بعد، متجاوزة الموعد المستهدف في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري. وقال سكان إغاثة وموظفوها لوكالة رويترز إنه تم تعزيز الحواجز والخنادق والحواجز على الطرق.

بين السطور: تناقلت وسائل إعلام مقرّبة من جماعة الحوثي أنباء عن استقالة كاميرت وقبول الأمم المتحدة استقالته قبل أيام، رغم نفي غوتيريش سابقاً.

وأفادت مصادر حكومية يمنية لقناة العربية بأن "الخلافات نشبت بين كاميرت وغريفيث، بعد اعتراض كاميرت على عملية إعادة الانتشار التي قامت بها جماعة الحوثي في ميناء الحديدة، من خلال سحب عناصرها بلباس مدني، وتسليم الميناء لحوثيين آخرين بلباس قوات خفر السواحل". غير أن غريفيث نفى أن تكون استقالة كاميرت مرتبطة باختلافاته مع فريق غريفيث.

وكان موكب كاميرت تعرّض، الخميس، لإطلاق نار أثناء عودته إلى مدينة الحديدة عقب اجتماع مع ممثلي الوفد الحكومي في اللجنة، وتبادلت الحكومة والحوثيون الاتهامات بالوقوف وراءه.