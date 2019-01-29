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المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يؤكد أن مباحثات السلام مع طالبان أحرزت "تقدماً كبيراً". وماكرون ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر أثناء زيارته إلى القاهرة.

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زلماي خليل زاد يشيد بالتقدم الذي أحرزته مباحثات السلام مع طالبان في الدوحة

أشاد كلُ من المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومسؤولون من حركة طالبان بالتقدم الذي أُحرز على طريق إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، في مباحثات استمرت ستة أيام في العاصمة القطرية الدوحة. [رويترز]

وأجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلة مع المبعوث الأمريكي الخاص في أفغانستان زلماي خليل زاد، أكد فيها أن مباحثات السلام مع حركة طالبان أحرزت تقدماً، إذ وافقت الحركة على تقديم تنازلات أهمها التعهد بأن لا تتحول الأراضي الأفغانية إلى مسرح لنشاطات المنظمات والأشخاص الإرهابيين. [نيويورك تايمز]

ماكرون ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر والسيسي يرد "مصر ليست أوروبا"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي جمعه، الإثنين، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي من القاهرة، إن "الاستقرار الحقيقي يتحقق عبر حيوية المجتمع"، ورأى أن "الاستقرار والسلام (المجتمعي) الدائم مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وردّاً على ماكرون، قال الرئيس السيسي "مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، فالتعدد والاختلاف بين الدول أمر طبيعي وسيستمر ومحاولة تحويله إلى مسار واحد فقط غير واقعية"، وأضاف موجهاً حديثه لصحفي فرنسي سأله عن حقوق الإنسان "لا تنسَ أننا نتحدث عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وتعد تصريحات ماكرون متناقضة مع ما قاله عندما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، حين قال عندما سُئل عن موقفه من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إنه "لن يلقي محاضرة" على السيسي في هذا الصدد. [TRT عربي]