سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 29 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 29 يناير/كانون الثاني 2019
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) / Reuters
29 يناير 2019

أهم الأحداث:

المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يؤكد أن مباحثات السلام مع طالبان أحرزت "تقدماً كبيراً". وماكرون ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر أثناء زيارته إلى القاهرة.

الجديد على TRT عربي:

"تحيا تونس".. حزب جديد يتهيأ لمنافسة "النهضة" و"النداء"

الوجود العسكري التركي في العراق.. ضرورات لمكافحة الإرهاب

شاهد!

قصة يعرُب.. اليمني الذي تحدى الإعاقة والحرب

زلماي خليل زاد يشيد بالتقدم الذي أحرزته مباحثات السلام مع طالبان في الدوحة

أشاد كلُ من المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومسؤولون من حركة طالبان بالتقدم الذي أُحرز على طريق إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، في مباحثات استمرت ستة أيام في العاصمة القطرية الدوحة. [رويترز]

وأجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلة مع المبعوث الأمريكي الخاص في أفغانستان زلماي خليل زاد، أكد فيها أن مباحثات السلام مع حركة طالبان أحرزت تقدماً، إذ وافقت الحركة على تقديم تنازلات أهمها التعهد بأن لا تتحول الأراضي الأفغانية إلى مسرح لنشاطات المنظمات والأشخاص الإرهابيين. [نيويورك تايمز]

ماكرون ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر والسيسي يرد "مصر ليست أوروبا"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي جمعه، الإثنين، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي من القاهرة، إن "الاستقرار الحقيقي يتحقق عبر حيوية المجتمع"، ورأى أن "الاستقرار والسلام (المجتمعي) الدائم مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وردّاً على ماكرون، قال الرئيس السيسي "مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، فالتعدد والاختلاف بين الدول أمر طبيعي وسيستمر ومحاولة تحويله إلى مسار واحد فقط غير واقعية"، وأضاف موجهاً حديثه لصحفي فرنسي سأله عن حقوق الإنسان "لا تنسَ أننا نتحدث عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وتعد تصريحات ماكرون متناقضة مع ما قاله عندما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، حين قال عندما سُئل عن موقفه من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إنه "لن يلقي محاضرة" على السيسي في هذا الصدد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us