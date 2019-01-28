سياسة
4 دقيقة قراءة
توصيات بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد تعثّر ملف المصالحة
أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، تستثني حركة حماس والجهاد الإسلامي اللتين اعتبرتا القرار تعزيزاً للانقسام وتعطيلاً للمصالحة.
توصيات بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد تعثّر ملف المصالحة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح
28 يناير 2019

ما المهم:يتجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة التوافق التي يرأسها رامي الحمد الله، مكونة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وتأتي توصية اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة فصائلية سياسية في سياق تعثُّر ملف المصالحة مع حركة حماس وحالة التصعيد من الطرفين.

وبذلك يمضي المشهد الفلسطيني نحو مزيد من التعقيدات والانقسامات خاصة في ملفي الانتخابات ورفع العقوبات عن قطاع غزة.

المشهد:قالت مصادر مطلعة في حركة فتح، لوكالة لأناضول، إنه جرى ترشيح أسماء قيادية في الحركة لتولّي رئاسة الحكومة الجديدة، دون ذكر أسمائهم، مشيرة إلى أن اللجنة المركزية رفعت توصياتها بهذا الصدد إلى الرئيس عباس.

وعلى إثر ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن "الحكومة وضعت نفسها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني بعد يوم من صدور توصيات تشكيل الحكومة الجديدة".

ويسود انقسام فلسطيني بين فتح وحماس منذ عام 2007، حيث لم تُفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول2017.

وتضم منظمة التحرير الفلسطينية التي تعَدّ ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، حركة فتح بالإضافة إلى العدد الأكبر من الفصائل والأحزاب الفلسطينية، مع استثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بعد تعليق عضويتهم.

ويعني ذلك أن الحركات المجمدة عضويتها في منظمة التحرير غير معنية بتشكيل الحكومة الجديدة والانضمام إليها، وهو ما يفسر حالة الانقسام الحادة التي تشهدها حركة فتح حول الحكومة، حيث أفادت مصادر أخرى لوسائل إعلام محلية أن خلافاً حاداً دار بين أعضاء اللجنة المركزية حول الحكومة، وكان من أبرز هذه الخلافات موضوع إقالة حكومة رامي الحمد الله من عدمه.

وأفاد مراسل TRT عربي في رام الله أن هناك عدة أسماء مطروحة لخلافة الحمد الله على رأسهم أمين سر حركة فتح صائب عريقات وعضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية، مشدداً على أنه ليس هناك أي تأكيد من الجهات الرسمية حول ذلك.

ردود الأفعال:رأت حماس توصية اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، انتهاكاً جديداً وتعميقاً للأزمة وإضعافاً للجبهة الداخلية الفلسطينية.

وقالت الحركة "إن هذا القرار هو ضربة جديدة وانتهاك آخر من حركة فتح، يقف ضد كل مبادرات المصالحة الفلسطينية". وأضافت أن "القرار يعقّد الوصول إلى مصالحة فلسطينية، لأنه ينتهك ما تم الاتفاق عليه، ممثلاً في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات شاملة".

من ناحيته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر بأن الجبهة لن تشارك في حكومة فصائل المنظمة لأنها "ستزيد من الأزمة وتعمّق الانقسام".

وأشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب إلى أن "حكومة من فصائل منظمة التحرير بدل حكومة وحدة وطنية ستكون خطوة أحادية تفتقر إلى التوافق الوطني ولن تخرج الساحة الفلسطينية من مأزقها".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us