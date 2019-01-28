سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 يناير/كانون الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 28 يناير/كانون الثاني 2019
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو / AFP
28 يناير 2019

أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يقول إن تنظيم PKK الإرهابيّ يحرض المدنيين للاعتداء على قواعد تركيا في العراق، و27 قتيلاً على الأقل في اعتداء على كاتدرائية في الفلبين.

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تشاوش أوغلو: PKK يستفز المدنيين ضدّ تركيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، أن بلاده تدرك جيداً بأن تنظيم PKK الإرهابيّ يعمل على استفزاز المدنيين ضد القواعد العسكرية التركية الموجودة في العراق، وأشار تشاوش أوغلو في تصريح للصحفيين بولاية أنطاليا التركية، إلى وجود خطوات سيتم اتخاذها ضد PKK بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم الشمال. [الأناضول]

من جهته، قال رئيس حكومة إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، إنه "من غير المقبول أبداً استخدام أراضي الإقليم للهجوم على الدول الجارة". وفي مؤتمر صحفي من أربيل، شدّد بارزاني على أن "سياسة الإقليم مبنية على السلم والتوافق مع الدول المحيطة بنا". [الأناضول]

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت عن تعرّض قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، السبت، لاعتداء بتحريض من تنظيم PKK الإرهابي، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاعتداء كان "خطأً جديداً" أفشلته طائرات تركية. [TRT عربي]

اعتداء كاتدرائية الفلبين.. هجوم مزدوج و27 قتيلاً

قُتل27 شخصاً وأصيب 77 آخرون بجروح، في هجوم مزدوج، استهدف كنيسة كاثوليكية جنوبي الفلبين.

وأوضح مدير الأمن العام في الفلبين أوسكار ألبايالدي، أن كنيسة كاثوليكية في منطقة جولو جنوبي البلاد، تعرّضت الأحد، لهجومين منفصلين. [TRT عربي]

وانفجرت القنبلة الأولى خلال القداس داخل كاتدرائية "سيدة جبل الكرمل" الواقعة في وسط جولو، أكبر مدينة في الجزيرة حسب قول المتحدث باسم الجيش في المنطقة.

ووقع انفجار ثان خارج الكاتدرائية، في المرأب، لدى وصول الجنود إلى المكان. [وكالة الأنباء الفرنسية]

من جانبه قال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، إن قوات الأمن انتقلت إلى الكنيسة فور وقوع الهجوم المزدوج، واتخذت التدابير اللازمة، وذكر أن الجهات المختصة قامت بنقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج، و لما تعلنْ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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