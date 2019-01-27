سياسة
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مقتل 27 شخصاً في هجومين منفصلين على كنيسة بالفلبين
أسفر هجوم مزدوج على كنيسة كاثوليكية جنوبي الفلبين أثناء قداس الأحد عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، في وقت لم تعلن فيه حتى الآن جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
مقتل 27 شخصاً في هجومين منفصلين على كنيسة بالفلبين
تلقي ضحايا الهجمات العلاج في مستشفى بالفلبين / AP
27 يناير 2019

قُتل27 شخصاً وأصيب 77 آخرين بجروح، في هجوم مزدوج، استهدف كنيسة كاثوليكية جنوبي الفلبين.

وأوضح مدير الأمن العام في الفلبين أوسكار ألبايالدي، أن كنيسة كاثوليكية في منطقة جولو جنوبي البلاد، تعرضت الأحد، لهجومين منفصلين.

وأضاف ألبايالدي أن الهجومين وقعا أثناء قداس يوم الأحد، ما أسفر عن حصلية قتلى أولية 19 شخصاً بينهم رجال أمن لم يحدد عدد، إلى أن أعلنت السلطات ارتفاع عدد القتلى إلى27.

من جانبه قال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، إن قوات الأمن انتقلت إلى الكنيسة فور وقوع الهجوم المزدوج، واتخذت التدابير اللازمة،وذكر أن الجهات المختصة قامت بنقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج، في مالم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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