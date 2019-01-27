قُتل27 شخصاً وأصيب 77 آخرين بجروح، في هجوم مزدوج، استهدف كنيسة كاثوليكية جنوبي الفلبين.

وأوضح مدير الأمن العام في الفلبين أوسكار ألبايالدي، أن كنيسة كاثوليكية في منطقة جولو جنوبي البلاد، تعرضت الأحد، لهجومين منفصلين.

وأضاف ألبايالدي أن الهجومين وقعا أثناء قداس يوم الأحد، ما أسفر عن حصلية قتلى أولية 19 شخصاً بينهم رجال أمن لم يحدد عدد، إلى أن أعلنت السلطات ارتفاع عدد القتلى إلى27.

من جانبه قال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، إن قوات الأمن انتقلت إلى الكنيسة فور وقوع الهجوم المزدوج، واتخذت التدابير اللازمة،وذكر أن الجهات المختصة قامت بنقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج، في مالم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.