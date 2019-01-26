سياسة
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اعتداء على قاعدة تركيّة شمالي العراق بتحريض من PKK
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تعرّض قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، السبت، لاعتداء بتحريض من تنظيم PKK الإرهابي، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاعتداء كان "خطأً جديداً" أفشلته طائرات تركية.
اعتداء على قاعدة تركيّة شمالي العراق بتحريض من PKK
مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة / AA
26 يناير 2019

تعرّضت قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، السبت، لاعتداء بتحريض من تنظيم PKK الإرهابي، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وجاء في بيان الوزارة أن الاعتداء أسفر عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية.

وأكد البيان أن القوات التركية تتّخذ "الإجراءات الاحترازية اللازمة فيما يتعلق بالواقعة"، ولم تذكر اسم القاعدة.

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاعتداء قائلاً "اليوم أرادوا أن يقوموا بخطأ جديد في شمال العراق، لكن طائراتنا الحربية بدون طيار حلّقت فوقهم فتفرّقوا".

وقال مراسل TRT عربي في بغداد رائد المعموري إنه كانت هناك تظاهرة سلمية ومرخصة من حكومة شمال العراق لعدد من المواطنين، الذين طالبوا تنظيم PKK الإرهابي بمغادرة المنطقة.

ونقل المعموري عن الحزب الديمقراطي في شمال العراق إدانته للاعتداء على القاعدة التركية في محافظة دهوك، وقال إن تنظيم PKK الإرهابي استغل المظاهرة، وحاول حرفها، وحرق عدداً من الآليات والمركبات.

وطالب الحزب التنظيم الإرهابي بالخروج من هذه المناطق، "إذ يستولي على عدد من القرى، ويتمترس خلف المواطنين، وينفذ عمليات إرهابية، ويخطف مواطنين يعارضون وجوده في هذه المناطق".

ويخوض تنظيم PKK حرباً ضدّ تركيا منذ أكثر من 30 عاماً، وتعتبره كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنطيماً إرهابياً مسؤولاً عن مقتل قرابة 40 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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