أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس يقضي بإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي لمدة 3 أسابيع حتى 15 فبراير/شباط المقبل.

وقال ترمب في خطاب من البيت الأبيض “إنه من دواعي فخري أن أعلن لكم اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي ويعيد فتح الحكومة الفيدرالية“.

وأضاف أن لجنة مشتركة من مجلسَي الشيوخ والنواب ستناقش احتياجات الولايات المتحدة لتأمين حدودها.

ويعد الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن بدأ في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب خلاف بين ترمب والكونغرس حول تمويل جدار حدودي مع المكسيك.