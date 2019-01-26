أهم الأحداث:

ترمب يعلن التوصل لاتفاق ينهي الإغلاق الحكومي لمدة 3 أسابيع، وأردوغان يؤكد عزم تركيا إنشاء منطقة آمنة بمفردها شمالي سوريا في حال أخلّت الأطراف الأخرى بوعودها.

الجديد على TRT عربي:

أردوغان يتمسك باتفاق أضنا ويؤكد حق تركيا في إنشاء المنطقة الآمنة

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أردوغان: وجود القوات التركية شمالي سوريا لا يحتاج إلى دعوة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "اتفاق أضنا" المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998 يتيح لتركيا دخول الأراضي السورية عند حدوث أمور سلبية تهدد أمنها القومي، وأضاف أردوغان "إذا لم يتم الإيفاء بالوعود فإننا سنقيم المنطقة الآمنة شمالي سوريا بأنفسنا". [الأناضول]

وأكّد أردوغان، الجمعة، أن تدخل بلاده عسكرياً في الشمال السوري "له حسابات تتعلق بتركيا وأمنها القومي وليس بسوريا"، مضيفاً أن أنقرة ليس لديها أي أطماع احتلالية في سوريا، وأن "تركيا هي القوة الوحيدة الموجودة على الأراضي السورية لأهداف إنسانية". [TRT عربي]

وينص اتفاق أضنا على تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لـPKK الإرهابي، وإخراج (وقتها) زعيمه عبد الله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي هذا التنظيم إلى تركيا. [الأناضول]

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تتوقع من الحلفاء المساعدة في إقامة ”منطقة آمنة“ في سوريا على الحدود مع تركيا في غضون بضعة أشهر وإلا ستضطر لإقامتها بمفردها. [رويترز]

ترمب يعلن إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة لمدة 3 أسابيع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، التوصّل إلى اتّفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، عبر تأمين تمويل للإدارات الفدراليّة حتّى الخامس عشر من فبراير/شباط المقبل، إلا أنّه هدّد بالعودة إلى الأزمة نفسها، في هذا التاريخ، في حال عدم التوصّل إلى اتّفاق بشأن الجدار الذي يُريد بناءه على الحدود مع المكسيك. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وقال ترمب في خطاب من البيت الأبيض “إنه من دواعي فخري أن أعلن لكم اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي ويعيد فتح الحكومة الفيدرالية“. [TRT عربي]

ويعد الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن بدأ في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب خلاف بين ترمب والكونغرس حول تمويل جدار حدودي مع المكسيك. [TRT عربي]