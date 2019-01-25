سياسة
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أردوغان: يستحيل أن يكون هناك تواصل عالٍ مع من قتل مليون شخص
أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء عودته من موسكو أن من المستحيل أن يكون هناك تواصل عالٍ مع من قتل مليون شخص، في إشارة للنظام السوري. وأشار إلى ضرورة الحديث أكثر عن اتفاقية أضنا معتبراً أن التنسيق مع روسيا وإيران متواصل حتى إيجاد حل في سوريا.
أردوغان: يستحيل أن يكون هناك تواصل عالٍ مع من قتل مليون شخص
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
25 يناير 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "يستحيل أن يكون هناك تواصل على مستوى عالٍ مع من تسبب في قتل مليون شخص وهجّر الملايين من ديارهم" في إشارة منه إلى النظام السوري.

وأشار الرئيس التركي خلال حديث للصحفيين أثناء عودته من موسكو إلى أن "الشعب السوري هو من دعانا لتخليصه في مناطق عفرين وجرابلس والباب"، منوهاً بضرورة "الحديث أكثر عن اتفاقية أضنا وطرحها على الطاولة".

وأضاف أردوغان أن "هناك حوالي 1000 عنصر من تنظيم PYD/YPG الإرهابي في منبج" ملوحاً بأن "روسيا والولايات المتحدة تقولان إنه سيتم إجلاء العناصر الإرهابية من المدينة".

وأفاد أردوغان أن "التواصُل مع روسيا وإيران مكثّف لإيجاد حل في سوريا"، مبيناً أن "هذا التواصل منع تأسيس ممر للإرهابيين في الشمال السوري".

ورأى الرئيس التركي أن "الولايات المتحدة ارتكبت خطأً في الرقة" مؤكداً أن "عدم التعاون مع أنقرة والإصغاء إليها تَسبب في خسارة أرواح وتهجير للسكان".

مصدر:TRT عربي
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