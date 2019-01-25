سياسة
4 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تشرع في تحقيق دولي وتعيد قضية خاشقجي إلى الواجهة
تزور المسؤولة الأممية كرت أغنيس كالامارد تركيا الإثنين القادم، لقيادة تحقيق دولي في قضية خاشقجي. تأتي الزيارة في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة استعدادها للتحقيق، وهو الأمر الذي أعاد قضية خاشقجي إلى الواجهة في انتظار التوصل إلى نتائج جديدة.
الأمم المتحدة تشرع في تحقيق دولي وتعيد قضية خاشقجي إلى الواجهة
وقفة تضامنية مع الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول / Reuters
25 يناير 2019

ما المهم:بعد نحو 4 أشهر على مقتل جمال خاشقجي، أعلنت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، توجُّهها إلى تركيا الأسبوع المقبل، لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الزيارة تأتي عقب تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أعلن فيها أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بتحويل قضية خاشقجي إلى المستوى الدولي.

قضية خاشقجي عادت إلى واجهة الأحداث من جديد، وهذه المرة ببعد دولي، قد يجيب عن الأسئلة التي ما زالت عالقة حول من أصدر أوامر القتل ومصير جثة الصحفي السعودي.

المشهد: منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده في إسطنبول، توالت التصريحات المطالِبة بفتح تحقيق دولي، لكشف كل تفاصيل القضية.

آخر التصريحات جاءت من مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء كالامارد لوكالة رويترز، والتي أعلنت فيها أنها "ستقود تحقيقاً دولياً مستقلاً في مقتل الصحفي السعودي وستبدأ بزيارة لتركيا من 28 يناير/كانون الثاني حتى 3 فبراير/شباط".

كما أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن فريقاً من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقاً في مقتل خاشقجي. وقال المكتب في بيان إن كالامارد ستتوجه برفقة المحامية البريطانية، هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا، في زيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير/كانون الثاني، وحتى الثالث من فبراير/شباط.

وأوضحت المقررة الأممية أنها ستقيّم "الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للرد على الجريمة وطبيعة مسؤولية الدول والأفراد عن القتل". وأشارت إلى أنها سترفع ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة 19 يونيو/حزيران.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أمر بتدويل قضية خاشقجي.

وكان تشاوش أوغلو أعلن في وقت سابق، أن تركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في ملف الجريمة، وأن أنقرة ستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة.

كما أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "لم يتغير"، وأنه ما زال يريد تحقيقاً "شاملاً وكاملاً" في القضية.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عن عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة رأت أن المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

مالتالي: قال أيمن خالد، الخبير في القانون الدولي، إن تركيا لديها خيارات عديدة لتدويل القضية وأمامها صلاحيات عديدة مثل تحريك الأمم المتحدة وأخذ الملف لمحكمة الدولية الجنائية.

وأشار خالد في حديثه لـTRT عربي، إلى أن اللجنة الأممية أقرت الدعوى على أنها "إعدام خارج القانون" وهو الأمر الذي لا لبس فيه، وبموجبه يُساءل الطرف السعودي جنائياً وسياسياً.

وأفاد أن مجلس الأمن إذا اقتنع بالملف ولديه كل القرائن يحيله للمحكمة الجنائية من ثم يتوجب على المجتمع الدولي تحريك الآليات التنفيذية لمسائلة المتورطين.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us