سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 25 يناير/كانون الثاني 2019
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو / AFP
25 يناير 2019

أهم الأحداث:

مواقف دولية متباينة حول الأوضاع في فنزويلا، والأمين العام للأمم المتحدة يجدد المطالبة بتحقيق كامل وشامل في مقتل خاشقجي.

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    مواقف متباينة من قادة العالم بخصوص الأوضاع في فنزويلا

    دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منظّمة الدول الأميركيّة إلى الاعتراف بخوان غوايدو "رئيساً بالوكالة لفنزويلا"، كما أصدرت واشنطن أمراً يقضي بمغادرة موظفيها "غير الأساسيّين" البعثات الدبلوماسيّة التابعة لها في فنزويلا. [وكالة الصحافة الفرنسية]

    في المقابل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن صدمته من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول عدم شرعية الرئيس نيكولاس مادورو، وأكّد أردوغان أن مادور هو الرئيس الشرعي لفنزويلا، مضيفاً أنه على "الذين يكافحون من أجل الديمقراطية الوقوف إلى جانب نتائج صناديق الاقتراع". [الأناضول]

    في السياق نفسه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط الأزمة السياسية التي يواجهها، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين بحسب ما أفاد الكرملين الخميس. [سبوتنيك]

    ودخلت فنزويلا في الساعات الأخيرة في انقسام سياسي حاد، عقب إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد، أمام حشد من المعارضين لحكم الرئيس نيكولاس مادورو. فيما يخيّم الغموض على المشهد في ظل الانقسام الدولي بشأن الأزمة. [TRT عربي]

    مسؤول أممي: الأمين العام للأمم المتحدة مصرٌّ على إجراء تحقيق شامل في مقتل خاشقجي

    قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الخميس، إن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "لم يتغير" وأنه ما زال يريد تحقيقاً "شاملاً وكاملاً" في القضية. [الأناضول]

    وذكرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي أغنيس كالامارد، الخميس، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة ”تحقيق دولي مستقل“ في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. [رويترز]

    وقال فرحان حق مخاطباً الصحفيين "كما تعلمون، مجلس حقوق الإنسان هو هيئة مستقلة عنّا ونحن على دراية بتصريحات المقررة الأممية... وبالنسبة للأمين العام، فإن موقفه لم يتغير مطلقاً، وهو ما يزال يطالب بتحقيق شامل وكامل في هذا الموضوع (مقتل خاشقجي)". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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