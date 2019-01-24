سياسة
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اتساع نطاق الاحتجاجات في السودان بالتزامن مع تحذيرات أمريكية
تدخل الاحتجاجات السودانية أسبوعها السادس في ظل تمسك المحتجين بمطلبهم بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة. وبالتزامن مع الاحتجاجات المتصاعدة لقي عنصر من المخابرات مصرعه إثر اشتباكات نشبت بين أفراد من الجيش والمخابرات في مدينة بورتسودان.
اتساع نطاق الاحتجاجات في السودان بالتزامن مع تحذيرات أمريكية
مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم تطالب بتنحي الرئيس البشير / AFP
24 يناير 2019

ما المهم: خرجت مظاهرات في عدد من المدن السودانية بينها العاصمة الخرطوم، للأسبوع السادس على التوالي، استجابة لدعوات أطلقتها مجموعات معارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير، المستمر في حكم البلاد منذ نحو 30 عاماً.

في الوقت ذاته، أعلنت الخارجية الأمريكية، تأييد الولايات المتحدة "مطالب المتظاهرين المشروعة" في السودان، وأعربت عن انزعاج واشنطن من اعتقال المحتجين واستخدام العنف ضدهم.

المشهد: دعا تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات معارضة أخرى إلى خروج مسيرات، الخميس، في عدة مدن للمطالبة بتنحي البشير عن السلطة، أُطلق عليها "مواكب التنحي".

واستجابة للدعوات، انطلقت احتجاجات تُعدّ الأوسع نطاقاً في عدة مناطق في العاصمة الخرطوم وأم درمان وبورتسودان والقضارف وغيرها من المدن، فيما ردّت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، كما اعتقلت مئات المحتجين وشخصيات المعارضة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

من جهته، طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة السودانية بعدم الاعتداء على المتظاهرين السلميين والاستجابة "لمطالب المحتجين المشروعة".

في السياق نفسه، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، الأربعاء، عن انزعاج الولايات المتحدة من ازدياد الاعتقالات، وارتفاع أعداد المصابين والقتلى في الاحتجاجات بالسودان، وتابع بالادينو "تحسين العلاقات الأمريكية السودانية يتطلب إصلاحاً سياسياً واحترام حقوق الإنسان من قبل السلطات السودانية".

بين السطور: في سابقة هي الأولى من نوعها، نقلت وكالة رويترز وقوع اشتباكات، مساء الأربعاء في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر شرقي البلاد، بين أفراد من الجيش ومن جهاز المخابرات راح ضحيتها أحد عناصر المخابرات.

وذكر بيان صادر عن مقرر لجنة أمن الولاية اللواء محمد موسى عمر وقوع "احتكاك بين أفراد من القوات المسلحة وأفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني أصيب على إثره عدد منهم وتم إسعافهم وغادروا المستشفى".

الخلفيات والدوافع: انطلقت موجة الاحتجاجات الحالية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي تنديداً بارتفاع أسعار الوقود وتدهور الأوضاع المعيشية وشح السلع الأساسية، إلا أن تلك المظاهرات سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

وبينما تفيد الإحصاءات الصادرة عن الحكومة السودانية بأن 29 شخصاً لقوا مصرعهم منذ بداية الاحتجاجات، تؤكد منظمات حقوقية دولية أن أكثر من 40 شخصاً قُتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.

ما التالي: أكد "تجمع المهنيين السودانيين"، أكبر المجموعات القائمة على الحراك الاحتجاجي الحالي، أن التظاهرات مستمرة، حتى تحقيق مطالب المحتجين.

في المقابل، قال نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم السودانية عاصم البلال الطيب إن المشهد الاحتجاجي الحالي يثير حالة من التوجس، كما أنه يسبب ارتباكاً في الحياة العامة السودانية.

وأضاف الطيب في حوار مع TRT عربي أن "لا أحد يعرف من يقف وراء تجمع المهنيين السودانيين حتى الآن"، مشيراً إلى أن "البعض يظن أنها مجموعة أنشأها أعضاء التجمعات النقابية السابقة على حكم البشير، والذين يقولون إن النقابات الحالية غير شرعية، فيما يعتقد البعض الآخر أن أحزاباً سياسية تقليدية تتخذ من المجموعة ستاراً بهدف استغلال الاحتقان الشعبي".

مصدر:TRT عربي
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