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أردوغان وبوتين يعلنان عن قمة ثلاثية روسية تركية إيرانية حول سوريا في موسكو، وأمير قطر يستضيف البشير ويعلن دعمه وحدة واستقرار السودان.

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قمّة ثلاثية في موسكو الشهر المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن موسكو ستستضيف قمة تركية روسية إيرانية حول سوريا في فبراير/شباط المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائهما في موسكو. [الأناضول]

واختتمت في موسكو قمة تركية روسية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت الوضع في سوريا والعلاقات بين البلدين خصوصاً في الشأن الاقتصادي، ووصف بوتين المباحثات بأنّها "كانت مثمرة جداً". [TRTعربي]

وقال بوتين إنه وأردوغان ناقشا الخطوات التي يمكن لهما اتخاذها للحفاظ على استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت في وقت سابق، الأربعاء، أن الوضع في هذه المحافظة، التي حاولت موسكو وأنقرة إنشاء منطقة عدم تصعيد فيها، يتدهور بسرعة وأنها كادت أن تصبح تحت السيطرة الكاملة لجبهة النصرة المتشددة. [رويترز]

البشير في الدوحة وقطر تدعم وحدة واستقرار السودان

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماع مع الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، إنه يدعم استقرار السودان. وقام البشير بزيارة الدوحة في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الاحتجاجات ضده في السودان قبل أكثر من شهر. [رويترز]

وجاء في بيان للديوان الأميري القطري أن الرئيس البشير أطلع الأمير على ”مختلف التطورات والتحديات التي تواجهها الجمهورية“.

وأضاف البيان أن الأمير أكد موقف قطر الثابت بشأن وحدة واستقرار السودان وأنهما بحثا ”مستجدات عملية السلام في دارفور“. [رويترز]

يعيش السودان منذ 19ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات انطلقت شرارتها بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ثم تصاعدت لتطالب بإسقاط الرئيس عمر البشير، وقد اعترفت السلطات السودانية بمقتل 26 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى وصل إلى 40. [TRT عربي]