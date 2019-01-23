أهم الأحداث:

بومبيو يقول إن هناك حاجة لبناء تحالفات لضمان استقرار الشرق الأوسط، والأردن يرفع تمثيله الدبلوماسي في سوريا إلى درجة "قائم بالأعمال بالإنابة".

الجديد على TRT عربي:

المنطقة الآمنة في سوريا والاقتصاد ملفات ترافق أردوغان إلى موسكو

معاهدة ألمانية-فرنسية لمواجهة سياسات ترمب وتعزيز تشكيل “جيش أوروبي”

شاهد!

العرب في الأوسكار

تحالفات جديدة في الشرق الأوسط؟

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن هناك حاجة لبناء ”تحالفات“ لضمان ”الاستقرار في الشرق الأوسط“. وعبّر بومبيو، في كلمة له عبر الفيديو خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن تفاؤله إزاء إمكانية إحراز تقدم في اليمن وإنهاء الحرب فيه. [رويترز]

وأشار بومبيو إلى وجود سبل يمكن من خلالها تشجيع إسرائيل والفلسطينيين على الجلوس معاً. وفيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في العراق، قال بومبيو إن إيران لا تزال تسعى جاهدة للحدّ من حرية واستقلال العراق. [رويترز]

في سياق آخر، حضّ بومبيو موسكو على تغيير سياستها في قضايا تشمل أوكرانيا، وقال "هذا ليس سلوك الدول التي تريد أن تكون جزءاً من المجتمع الدولي". [وكالة الصحافة الفرنسية]

الأردن.. رفع التمثيل الدبلوماسي في سوريا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان سلمان القضاة، بأنه تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق. وأشار القضاة إلى أن هذا القرار "يأتي منسجماً مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة". [وكالة الأنباء الأردنية]

وأوضح القضاة، بأن الأردن "دفع، ومنذ بداية الأزمة السورية، نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين". [وكالة الأنباء الأردنية]

يأتي القرار الأردني في سياق خطوات عربية متصاعدة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، بدأت خلال ديسمبر/كانون الأول 2018، بينها زيارة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، وإعلان الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما في العاصمة السورية. [الأناضول]