سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 23 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 23 يناير/كانون الثاني 2019
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو / AP
23 يناير 2019

أهم الأحداث:

بومبيو يقول إن هناك حاجة لبناء تحالفات لضمان استقرار الشرق الأوسط، والأردن يرفع تمثيله الدبلوماسي في سوريا إلى درجة "قائم بالأعمال بالإنابة".

الجديد على TRT عربي:

المنطقة الآمنة في سوريا والاقتصاد ملفات ترافق أردوغان إلى موسكو

معاهدة ألمانية-فرنسية لمواجهة سياسات ترمب وتعزيز تشكيل “جيش أوروبي”

      شاهد!

      العرب في الأوسكار

      تحالفات جديدة في الشرق الأوسط؟

      قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن هناك حاجة لبناء ”تحالفات“ لضمان ”الاستقرار في الشرق الأوسط“. وعبّر بومبيو، في كلمة له عبر الفيديو خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن تفاؤله إزاء إمكانية إحراز تقدم في اليمن وإنهاء الحرب فيه. [رويترز]

      وأشار بومبيو إلى وجود سبل يمكن من خلالها تشجيع إسرائيل والفلسطينيين على الجلوس معاً. وفيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في العراق، قال بومبيو إن إيران لا تزال تسعى جاهدة للحدّ من حرية واستقلال العراق. [رويترز]

      في سياق آخر، حضّ بومبيو موسكو على تغيير سياستها في قضايا تشمل أوكرانيا، وقال "هذا ليس سلوك الدول التي تريد أن تكون جزءاً من المجتمع الدولي". [وكالة الصحافة الفرنسية]

      الأردن.. رفع التمثيل الدبلوماسي في سوريا

      قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان سلمان القضاة، بأنه تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق. وأشار القضاة إلى أن هذا القرار "يأتي منسجماً مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة". [وكالة الأنباء الأردنية]

      وأوضح القضاة، بأن الأردن "دفع، ومنذ بداية الأزمة السورية، نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين". [وكالة الأنباء الأردنية]

      يأتي القرار الأردني في سياق خطوات عربية متصاعدة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، بدأت خلال ديسمبر/كانون الأول 2018، بينها زيارة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، وإعلان الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما في العاصمة السورية. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
      اكتشف
      غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
      الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
      إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
      زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
      مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
      "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
      الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
      قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
      عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
      ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
      زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
      كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
      بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
      وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
      الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
      ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
      Contact us