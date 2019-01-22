سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 يناير/كانون الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 22 يناير/كانون الثاني 2019
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو / AA
22 يناير 2019

أهم الأحداث:

تشاوش أوغلو يبحث مع بومبيو الانسحاب الأمريكي من سوريا، ورئيسة الوزراء البريطانية تستبعد تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعِد بإجراء مزيد من المفاوضات.

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        بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الإثنين، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن مباحثات تشاوش أوغلو مع بومبيو جاءت في اتصال هاتفي، وأضافت أن الوزيرين بحثا القضايا الثنائية إلى جانب الانسحاب الأمريكي من سوريا. [الأناضول]

        كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترمب، خلال اتصال هاتفي الأحد، استعداد تركيا لتولِّي حفظ الأمن في منطقة منبج السورية، دون تأخُّر. كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع في سوريا. [TRT عربي]

        وفي تحول مفاجئ في السياسة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشهر الماضي عزم واشنطن سحب قواتها من سوريا. ويتواصل البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي بشأن خطة الانسحاب ومحاربة فلول تنظيم داعش الإرهابي. [رويترز]

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        تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، بأن تكون أكثر انفتاحاً مع البرلمان في التفاوض على مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وأن تعالج مخاوف النواب بشأن اتفاق الانفصال لنيل موافقتهم عليه، وأبلغت ماي البرلمان بأنها ستكون "أكثر مرونة" وستنفذ مطلباً لحزب العمال المعارض بشأن ضمان حقوق العمال. [رويترز]

        وقالت ماي إنها ستجد سبيلاً لتهدئة المخاوف بشأن الالتزام بعدم العودة إلى الحدود المعقدة في جزيرة أيرلندا، وأضافت "سنحترم بفعلنا ذلك تفويض الشعب البريطاني، ونغادر الاتحاد الأوروبي بطريقة تفيد كل جزء من مملكتنا المتحدة وكل مواطن في بلدنا". [رويترز]

        كانت ماي فشلت في المحادثات التي أجرتها مع الأحزاب للخروج من المأزق. وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس دون اتفاق، ما لم يوافق النواب على بديل، أو تُجرَ تعديلات تُرضِي المفوضية الأوروبية كذلك. [وكالة الأنباء الفرنسية]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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