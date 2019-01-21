سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 21 يناير/كانون الثاني 2019
رؤساء الوفود العربيّة أثناء القمة الاقتصادية في بيروت، 20 يناير/كانون الثاني 2019 / Reuters
21 يناير 2019

أهم الأحداث:

قمة بيروت الاقتصادية تطالب بدعم النازحين السوريين، وترفض إنهاء دور وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. واحتجاجات السودان تدخل شهرها الثاني والبشير ينفي قتل قوّاته للمتظاهرين.

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      قمّة بيروت: النازحون واللاجئون أولاً

      طالبت القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت، الأحد، بتخفيف معاناة "النازحين"، وأعربت عن تمسكها بوضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، ورفض إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). [الأناضول]

      وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في ختام القمة، إن المشاركين في القمة اتفقوا، في بيانهم الختامي "على أهمية تكاتف جميع الجهات المانحة والصناديق العربية للتخفيف من معاناة النازحين، وتمويل مشاريع تنموية في الدول المضيفة؛ ما من شأنه دعم الخطط التنموية والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المضيفة". [الأناضول]

      وشكلت قضية اللاجئين أولوية على جدول أعمال القمة الاقتصادية بطلب من لبنان، الذي يطالب بعودة اللاجئين السوريين لديه إلى بلادهم. واستضاف لبنان القمة الاقتصادية في دورتها الرابعة في ظل غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، الذين "أسف" الرئيس اللبناني ميشال عون لعدم حضورهم. [وكالةالأنباءالفرنسية]

      السودان على أعتاب شهرٍ ثانٍ من الاحتجاج

      أطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين وطاردتهم في الشوارع الجانبية، في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة شهرها الثاني. وأغلق المحتجون في مظاهرات الأحد، شارع الأربعين، أحد الشوارع الرئيسة في أم درمان، التي تقع على الضفة المقابلة لنهر النيل من وسط العاصمة الخرطوم. [رويترز]

      من جهته، قال الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، ردّاً على اتهامات وجهتها مجموعات حقوقية، إن قوات الأمن السودانية لم تقتل المحتجين خلال تظاهرات مناهضة للحكومة، وقال البشير في كلمة أمام حشد صوفي في بلدة الكريدة بولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم إن "ناساً من وسط المتظاهرين هم الذين قتلوا المتظاهرين". [وكالةالأنباءالفرنسية]

      ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول مظاهرات شبه يومية احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية. ويطالب المحتجون بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاماً، ويُحملونه مسؤولية جميع المشاكل التي تعانيها البلاد، ويلقي البشير بمسؤولية الاضطرابات وما يرافقها من أعمال عنف على ”عملاء“ أجانب ومتمردين من منطقة دارفور غرب البلاد، وهو ما تكرر في تصريحاته الأحد. [رويترز]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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