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قمة اقتصادية عربية في بيروت بدون تمثيل رئاسي. وتركيا تقول إن أنشطتها في إدلب متواصلة.

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قمّة بيروت بتمثيل متدني

تبحث الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها بيروت، الأحد، مشاريع قرارات أعدّها وزراء الخارجية حول 29 بنداً مطروحاً على جدول الأعمال؛ تنصّ أبرزها على دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين، والإسراع بإنشاء "الاتحاد الجمركي العربي". [فرانس بريس]

وتعقد القمّة في غياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، وفي غياب دمشق التي علقت الجامعة العربية عضويتها عام 2011، ولن يحضر على مستوى القادة سوى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون. [فرانس بريس]

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، عن عدم مشاركتها في أعمال القمة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر مجموعة من أنصار حركة أمل اللبنانية تنزل العلم الليبي وتمزقه، تعبيراً عن رفضهم دعوة طرابلس، التي يُحمّلونها مسؤولية اختفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق موسى الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا عام 1978. [TRT عربي]

الدفاع التركية: أنشطتنا في إدلب متواصلة رغم الاستفزازات

أفادت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تواصل أنشطتها بنجاح فيما يخصّ تنفيذ التفاهم المبرم مع روسيا وإيران في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب السورية، رغم الاستفزازات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته النقيب بحري ناديدة شبنام أكطوب، السبت، في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة. [الأناضول]

وأكدت أكطوب أن القوات التركية تواصل نشاطها في النقاط الـ 12 التي جرى تأسيسها في منطقة خفض التصعيد، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، في إطار تفاهمات أستانا. وأشارت إلى أن الخطوات التي تتخذها تركيا في المنطقة حالت دون حدوث موجات نزوح جديدة. [الأناضول]

وفيما يتعلق بعملية "درع الفرات"، قالت أكطوب إن العملية أظهرت أن الجيش التركي هو الوحيد الذي كافح تنظيم "داعش" الإرهابي وجهاً لوجه. وأوضحت أنه جرى تحييد أكثر من 3 آلاف عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في إطار العملية التي ساهمت في عودة نحو 300 ألف سوري إلى المنطقة بشكل طوعي. [الأناضول]