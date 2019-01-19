ما المهم: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن انعقاد قمّة ثانية تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. يأتي الإعلان بعد مرور قرابة ستة أشهر على القمّة الأولى في سنغافورة، والتي مهدت الطريق أمام محادثات ستطول بين الجانبين حول نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عنها، لم يحرز فيها أيّ تقدّم ملحوظ حتى الساعة.

المشهد: قال الرئيس الأمريكي، السبت، إنه عقد "لقاءً جيداً للغاية" مع مبعوث كوريا الشمالية للشؤون النووية كيم يونغ تشول، وإن الجانبين أحرزا "كثيراً من التقدّم". وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض "كيم جونغ أون يتطلّع إليها [القمة]".

وأعلن البيت الأبيض بعد محادثات جرت، الجمعة، أن ترمب سيعقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أواخر شهر فبراير/شباط، لكن العقوبات الاقتصادية على بيونغيانغ ستستمر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "الرئيس دونالد ترمب التقى مع كيم يونغ تشول لمدة ساعة ونصف الساعة؛ لبحث نزع السلاح النووي، وعقد قمة ثانية قد تتم في حدود أواخر فبراير. الرئيس يتطلّع للقاء الزعيم كيم في مكان سيعلن عنه في تاريخ لاحق".

وأعلن الرئيس الأمريكي، السبت، أنه تم اختيار بلد لعقد قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي قائلاً "لقد اخترنا البلد وسيعلَن لاحقاً"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "تقدّم كبير" في مجال نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، وأضاف "الأمور تجري بشكل جيد جداً مع كوريا الشمالية".

ردود الفعل: أبدت فيتنام استعدادها لاستضافة هذه القمة الثانية، بعد تلك التي عُقدت في سنغافورة. كما تم تداول اسمَي تايلاند ومنغوليا أيضاً. وتعد فيتنام، التي تربطها علاقات جيدة بكل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، موقعاً مرجحاً لعقد القمة المقبلة.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم حكومة كوريا الجنوبية، السبت، إن حكومة بلاده ترحب بالقمة المقبلة بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، وذكر المتحدث للصحفيين أن بلاده تأمل في "أن تكون القمة نقطة تحوّل لإرساء أسس سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف المتحدّث بأن كوريا الجنوبية ستعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بغرض "نزع السلاح النووي بالكامل"، وإقرار "سلام دائم" في شبه الجزيرة الكورية.

الخلفيات والدوافع: يأتي الإعلان عن القمة الثانية وسط جهود دبلوماسية ترافقت مع زيارة لواشنطن من جانب كيم يونغ تشول الذي ترأس من قبل جهاز المخابرات في كوريا الشمالية ويعد شخصية متشدّدة.

وتمثل الزيارة مؤشراً نادراً على تحرّك محتمل في مساعي نزع السلاح النووي التي تعطلت منذ الاجتماع التاريخي بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة 12 حزيران/يونيو 2018.

وأعلن ترمب بعد يوم من قمة سنغافورة في يونيو/حزيران أن الخطر النووي الذي تمثله كوريا الشمالية انتهى، لكنّه عاد قبل ساعات من وصول كيم يونغ تشول وكشف النقاب عن إستراتيجية أمريكية منقّحة للدفاع الصاروخي، خصّت كوريا الشمالية بالذكر بوصفها تمثل "تهديداً غير عادي ومستمرّ".

وانتهت القمة الأولى بالتزام كيم بالعمل نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذّ بعد ما تعتبرها واشنطن خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

وجاء الاجتماع، الذي عُقد اليوم الجمعة في المكتب البيضاوي، بعد محادثات سبقتها استمرت 45 دقيقة بين المبعوث الكوري الشمالي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذكرت وزارة الخارجية بعد الاجتماع أن بومبيو أجرى "نقاشاً جيداً" مع كيم يونغ تشول "بشأن الجهود لتحقيق تقدم في الالتزامات التي قطعها الرئيس ترمب والزعيم كيم جونغ أون خلال قمتهما في سنغافورة"، ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل إضافية.

بين السطور: نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكيّة أنه، وعلى الرغم من الإعلان عن عقد قمة ثانية، لا توجد مؤشرات على تضييق هوة الخلافات بشأن طلبات الولايات المتحدة بأن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية، أو طلب بيونجيانغ رفع عقوبات مفروضة عليها.

من جهتها، خصّصت صحيفة واشنطن بوست الأمريكيّة افتتاحيتها، السبت، للقمة المرتقبة. وكتبت أن الإعلان عن قمة جديدة "يعكس انتصاراً تكتيكيّاً جديداً لنظام كيم يونغ أون على إدارة أمريكية مقسّمة وغير كفوءة"، ذلك أن الترحيب الأمريكي يأتي بعد عدم التزام بيونغيانغ.

وأضافت الصحيفة بأن "الخطر يكمن في أن كيم سيستغل القمّة الثانية ليستميل رئيساً أمريكياً ساذجاً كي يقدّم تنازلات مهمّة"، وتابعت أنها تأمل من مستشاري ترمب من أمثال وزير الخارجية بومبيو أن "يثنوا ترمب عن القيام بفعل متهوّر"، لكنّ قرار ترمب سحب قوّات بلاده من سوريا يُظهر أنه غير مستعد لأن يسمع حسب تعبير الصحيفة.