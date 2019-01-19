ما المهم: تلقى الأمن التركي معلومات من الشرطة الهولندية تفيد بارتباط الصحفيّة يوهانا كورنيليا بويرسما بعلاقات مع تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي (جبهة النصرة سابقاً) التي كانت تربطها علاقات مع تنظيم القاعدة. ورحّلت تركيا الصحفيّة، الخميس، فيما أعلنت الصحيفة الهولندية التي كانت تعمل لصالحها أنّها لم تكن على علم بالموضوع، وفصلت بويرسما على إثر ذلك.

المشهد: قالت صحيفة داغبلاد الهولندية في بيان لها، إنّها تناقشت مع بويرسما بخصوص التهم الموجّهة لها، خلال الأيام القليلة الماضية، لكنّ الصحفيّة "لم تكن واضحة بشكل كافٍ فيما يخصّ دورها".

واتُّهمت بويرسما بتزوير وثائق لصالح شخص سوريّ تمّ توقيفه في هولندا السنة الماضيّة للاشتباه في ارتباطه بـ"جبهة النصرة". وقالت صحيفة داغبلاد إنها لو كانت تعلم بأن بويرسما كانت تربطها علاقة بهذا الشخص، ما وظّفتها كمراسلة حرّة، حسب بيان الصحيفة.

وقال رئيس مركز الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن السلطات التركية تلقت معلومات من الشرطة الهولندية تفيد بارتباط الصحفية بمنظمة إرهابية. وأضاف أن أمستردام طلبت معلومات عن تحركات الصحفية في تركيا.

وأوضح ألطون أنه بناء على هذه المعلومات رحّلت السلطات الصحفية إلى خارج الأراضي التركية صباح الخميس. وأكد أن قرار ترحيل الهولندية لا يتعلق بعملها الصحفيّ في تركيا، وأنّ السلطات التركيّة منحتها بطاقة صحافة كانت صالحة حتى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

لاحقاً، قال ألطون في تغريدة على موقع تويتر إن السلطات التركية اتخذت إجراءً احترازياً، وتحرّكت وفقاً للمعلومات التي تلقتها من أمستردام. وأضاف أن أمستردام أفادت أن الصحفية التي تم ترحيلها كانت تربطها علاقات مع إحدى المنظمات الناشطة شمالي سوريا.

وتابع ألطون قائلاً "عندما تبلغك استخبارات دولة أجنبية موثوق بها أن أحد مواطنيها مرتبط بالإرهاب، فمن الطبيعي عدم المخاطرة"، ولفت إلى أن السلطات الهولندية هي الوحيدة المخوّل لها توضيح كيفية الوصول لمثل هذه الاستنتاجات، وأكد أن تركيا لن تعلق على مصداقية الاستخبارات الهولندية.

الخلفيات والدوافع: أكدت المتحدثة باسم الادعاء الهولندي يشين دو غراف أن الصحفيّة، التي وُضعت على طائرة متجهة إلى هولندا، "مشتبه بها في تحقيقٍ جارٍ بشأن أنشطة متشدّدين إسلاميين".

وأضافت دو غراف "لا يعتقد أنها شخصياً متورطة في جريمة إرهابية، لكنها شخصية مهمة في تحقيق أشمل بشأن عدة مشتبه بهم. وهي مطلوبة لاستجوابها بشأن تورطها الهامشي المزعوم، لكنها لم تُحتجز"، وأشارت إلى أن السلطات الهولندية لم تسعَ إلى ترحيلها.

ونقلت الصحيفة التي كانت بويرسما تعمل لصالحها أن الشرطة الهولندية استجوبتها لفترة قصيرة بعد وصولها المطار قبل إطلاق سراحها، وأضافت أنها تعتقد بأن "ترحيلها له صلة بحقيقة أنها كانت على علاقة حتى منتصف عام 2015 برجل سوري اعتقل هذا الخريف في هولندا بسبب عضويته السابقة في جبهة النصرة".

ووصفت الصحيفة في البداية ترحيلها بأنه "انتهاك صارخ لحرية الصحافة"، لكنها طلبت فيما بعد تفسيراً من الشرطة الهولندية، تراجعت على إثره وفصلتها من العمل.

وقالت الصحيفة إن بويرسما كانت تزور مكتباً للهجرة في إسطنبول لتمديد تأشيرتها، الأربعاء، عندما احتجزت. فيما غرّدت بويرسما الخميس قائلة "وفجأة تجد نفسك تجلس في طائرة عائداً إلى هولندا، تم إعلاني شخصاً غير مرغوب به في تركيا".

وبدأت بويرسما العمل مراسلةً في تركيا عام 2017، وكانت من قبل تعمل في تدريس الصحافة. وتظهر صفحتها على موقع "لينكد إن" أنها حصلت على درجة البكالوريوس في الصحافة وعلى ماجستير في علوم الإنسان من جامعة "في يو" في أمستردام، حسب ما نقلت وكالة رويترز.