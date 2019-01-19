سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 19 يناير/كانون الثاني 2019
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش / AFP
19 يناير 2019

أهم الأحداث:

الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن أي خطط في الشمال السوري يجب أن تأخذ تخوفات تركيا بعين الاعتبار، وجنازة محتج في السودان تتحول إلى نقطة انطلاق جديدة للاحتجاجات.

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جنازة محتج في السودان تتحول إلى نقطة انطلاق جديدة للاحتجاجات

اشتبكت الشرطة السودانية، الجمعة، مع أشخاص خرجوا لتشييع جنازة محتج توفي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دخلت أسبوعها الخامس. [رويترز]

وتجمّع نحو 5000 مشيع للمشاركة في جنازة معاوية عثمان الذي قُتل بالرصاص الخميس، إلا أن بعض المشيعين رددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة لترد الأخيرة بالغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المحتجين. [رويترز]

وقد أعلنت مجموعة تنظم التظاهرات المناهضة للحكومة، في وقت سابق الجمعة، أن ثلاثة أشخاص قُتلوا في احتجاجات الخميس، ما يرفع حصيلة القتلى توازياً مع تجمع حاشد لحضور جنازة أحد الضحايا. [وكالة الصحافة الفرنسية]

الأمين العام للأمم المتحدة: أي خطة لشمالي سوريا يجب أن تأخذ تحفظات تركيا بعين الاعتبار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن أي خطة بشأن الوضع شمالي سوريا ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مشاغل تركيا المشروعة، وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن الخطة يجب أيضاً أن تولي وحدة الأراضي السورية اعتباراً. [الأناضول]

وأكّد غوتيريش أن أي خطة بخصوص شمالي سوريا يتعين أن تتمتع بثلاثة عناصر أساسية، هي "وحدة الأراضي السورية، وأخذ مشاغل تركيا المشروعة بعين الاعتبار، والاعتراف بالتنوع في سوريا". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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