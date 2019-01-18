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ماكرون يؤكد إبقاء القوات الفرنسية في سوريا والعراق هذا العام، ووزير الخارجية التركي يقول إن المباحثات مع واشنطن ستحدد ما إذا كان هناك خلاف حول طبيعة المنطقة الآمنة في سوريا.

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ماكرون: الجيش الفرنسي سيواصل قتال داعش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن بلاده ستبقى "ملتزمة عسكرياً تجاه بلاد الشام ضمن التحالف الدولي السنة المقبلة" لأن "أي تسرع في الانسحاب سيكون خطأ". وأضاف خلال كلمة أمام جنود في قاعدة عسكرية قرب مدينة تولوز الفرنسية "الانسحاب المعلن من سوريا لصديقنا الأميركي يجب ألا يحرفنا عن هدفنا الإستراتيجي وهو القضاء على داعش، بحرمان هذه المنظمة الإرهابية من أي موطئ قدم ومنع ظهورها مجدداً". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وأوضح الرئيس الفرنسي أن مقتل أربعة أميركيين في سوريا هذا الأسبوع، يُظهر أن المعركة ضد داعش الإرهابي لا تزال مستمرة، متعهداً أن تُبقي فرنسا قواتها في المنطقة هذا العام. [رويترز]

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الأربعاء، إنه والرئيس دونالد ترمب ينددان بالتفجير الانتحاري الذي وقع في سوريا وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً بينهم أربعة جنود أميركيين، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستمضي قدماً في خطة سحب قواتها من سوريا. [رويترز]

تشاوش أوغلو: أردوغان طرح فكرة المنطقة الآمنة قبل ترمب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن فكرة المنطقة الآمنة التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت مطروحة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ بداية الأزمة السورية. [الأناضول]

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن هذه المنطقة مهمة من أجل استقرار الشمال السوري وعودة السوريين، فضلاً عن مكافحة الإرهاب. [الأناضول]

وأضاف أن "المباحثات ستحدد ما إذا كان هناك تطابق أو اختلاف في تفكير تركيا وتفكير الولايات المتحدة بشأن طبيعة المنطقة الآمنة"، لافتاً إلى أن أولى المباحثات في هذا الصدد جرت، الأربعاء، خلال اجتماع رئيسَي هيئة الأركان في البلدين بالعاصمة البلجيكية بروكسل. [الأناضول]