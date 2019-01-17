أهم الأحداث:

حكومة تريزا ماي تنجو من سحب الثقة في البرلمان البريطاني، وقائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران ستُبقي قواتها في سوريا.

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حكومة تيريزا ماي.. فرصةٌ جديدة

فازت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في التصويت على حجب الثقة عن حكومتها بأغلبية 325 صوتاً، مقابل 306صوتاً، بعد إعلان نتيجة التصويت على مقترح زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن. [BBC عربي]

وقالت ماي في أول رد فعل بعد فوزها إنها "عازمة على المضي قدماً للوفاء بالعهد الذي قطعناه للشعب بتقديم نتائج تتوافق مع خيارهم الذي انعكس في نتائج الاستفتاء الذي صوتوا فيه على الخروج من الاتحاد الأوروبي". كما حثت ماي قادة الأحزاب كافة لعقد اجتماعات أحادية معها لمناقشة المضي في مشروع بريكست، لكنها دعتهم إلى التحلي "بروح بناءة" في طروحاتهم ومقاربتهم للقضية. [BBC عربي]

ورفض البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي تقدمت به حكومة رئيسة الوزراء البريطانية بواقع 432 نائباً مقابل 202، بعد أن فشلت ماي في إقناع أعضاء البرلمان بقبول الاتفاق الذي توصلت له مع الاتحاد بعد مباحثات ماراثونية. [TRTعربي]

الحرس الثوري الإيراني: باقون في سوريا

أكّد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، الأربعاء، أن إيران ستُبقي قواتها في سوريا، في تحدٍّ للتهديدات الإسرائيلية باستهدافها ما لم تغادر سوريا، وقال جعفري ”ستُبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جميع مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا“. [رويترز]

ووصف جعفري تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالمضحكة"، مؤكداً أن إيران لا تعيرها أي اهتمام، ومشيراً إلى أن "إسرائيل تلعب بالنار"، وحذّر المسؤول الإيراني من "اليوم الذي قد تتساقط عليها الصواريخ الإيرانية" انتقاماً لما أسماه "الظلم الذي يلحق بالمنطقة جراء السياسات الإسرائيلية". [الجزيرة]

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية ستواصل مهاجمة الإيرانيين في سوريا، وأضاف مهدداً، إن عليهم ”الخروج من هناك سريعاً لأننا سنواصل اتباع سياستنا الحازمة“. [رويترز]