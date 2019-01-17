سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 17 يناير/كانون الثاني 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 17 يناير/كانون الثاني 2019
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي / Reuters
17 يناير 2019

أهم الأحداث:

حكومة تريزا ماي تنجو من سحب الثقة في البرلمان البريطاني، وقائد الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران ستُبقي قواتها في سوريا.

الجديد على TRT عربي:

هل يخلط تفجير منبج الأوراقَ من جديد؟

خطوات أممية وعربية جديدة لاحتواء الأزمة في اليمن

      شاهد!

      سعود القحطاني لم يُعزل؟

      حكومة تيريزا ماي.. فرصةٌ جديدة

      فازت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في التصويت على حجب الثقة عن حكومتها بأغلبية 325 صوتاً، مقابل 306صوتاً، بعد إعلان نتيجة التصويت على مقترح زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن. [BBC عربي]

      وقالت ماي في أول رد فعل بعد فوزها إنها "عازمة على المضي قدماً للوفاء بالعهد الذي قطعناه للشعب بتقديم نتائج تتوافق مع خيارهم الذي انعكس في نتائج الاستفتاء الذي صوتوا فيه على الخروج من الاتحاد الأوروبي". كما حثت ماي قادة الأحزاب كافة لعقد اجتماعات أحادية معها لمناقشة المضي في مشروع بريكست، لكنها دعتهم إلى التحلي "بروح بناءة" في طروحاتهم ومقاربتهم للقضية. [BBC عربي]

      ورفض البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي تقدمت به حكومة رئيسة الوزراء البريطانية بواقع 432 نائباً مقابل 202، بعد أن فشلت ماي في إقناع أعضاء البرلمان بقبول الاتفاق الذي توصلت له مع الاتحاد بعد مباحثات ماراثونية. [TRTعربي]

      الحرس الثوري الإيراني: باقون في سوريا

      أكّد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، الأربعاء، أن إيران ستُبقي قواتها في سوريا، في تحدٍّ للتهديدات الإسرائيلية باستهدافها ما لم تغادر سوريا، وقال جعفري ”ستُبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جميع مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا“. [رويترز]

      ووصف جعفري تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالمضحكة"، مؤكداً أن إيران لا تعيرها أي اهتمام، ومشيراً إلى أن "إسرائيل تلعب بالنار"، وحذّر المسؤول الإيراني من "اليوم الذي قد تتساقط عليها الصواريخ الإيرانية" انتقاماً لما أسماه "الظلم الذي يلحق بالمنطقة جراء السياسات الإسرائيلية". [الجزيرة]

      وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية ستواصل مهاجمة الإيرانيين في سوريا، وأضاف مهدداً، إن عليهم ”الخروج من هناك سريعاً لأننا سنواصل اتباع سياستنا الحازمة“. [رويترز]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
      اكتشف
      غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
      الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
      إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
      زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
      مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
      "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
      الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
      قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
      عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
      ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
      زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
      كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
      بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
      وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
      الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
      ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
      Contact us